Vox critica la concentració feminista davant del Parlament andalús: "No es pot permetre una 'kale borroka'"

El portaveu del grup parlamentari de Vox, Francisco Serrano, torna a encendre la polèmica amb el moviment feminista. En aquesta ocasió, Serrano ha afirmat que "no es pot permetre una 'kale borroka'" a la porta del Parlament andalús, en al·lusió a la manifestació convocada pels col·lectius feministes en el marc del debat d'investidura de Juanma Moreno.



Als passadissos de la cambra andalusa, Serrano ha titllat de "lamentable" la concentració i ha denunciat que ha hagut d'arribat molt aviat a la institució per "evitar ser objecte d'agressions". "Quan hi ha un parlamentari que té por a patir una agressió, és que hi ha alguna cosa que falla en aquest país", ha argumentat.



Per concloure, Serrano ha sentenciat que la manifestació feminista "és legítima" en qualsevol lloc, excepte per "impedir els drets i les llibertats de la democràcia".