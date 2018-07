Maragall creu que seria "absurd" i "discriminatori" que les institucions europees es neguessin a rebre Serret

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, no creu que els responsables de les institucions comunitàries es neguin a rebre la nova delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret, pel fet de tenir una ordre de detenció a Espanya. "¿Hem d'esperar que Europa pugui practicar la discriminació? ¿Tenim la mínima perspectiva que la UE discrimini per motius polítics?", s'ha preguntat Maragall aquest dilluns. "Està fora de la més mínima probabilitat", ha dit.

Per al conseller d'Acció Exterior, no voler rebre Serret "seria absurd" perquè és una representant acreditada "amb tots els seus drets". Maragall ha assegurat que la voluntat del Govern és tenir presència a la UE i no considera que el nomenament de l'exconsellera d'Agricultura, processada pel jutge de l'Audiència Nacional Pablo Llarena en la causa relacionada amb el Procés, suposi "cap problema específic ni cap limitació".

Meritxell Serret, en la seva primera compareixença pública com a delegada del Govern a Brussel·les, ha anunciat que demanarà reunions amb totes les institucions europees. "Començarem a treballar des d’avui", ha assegurat, després de reunir-se amb Maragall. "Tenim plena disposició de treballar i que la delegació estigui present en tots els àmbits", ha dit Serret.