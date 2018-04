La justícia belga ajorna l'audiència per l'euroordre contra Serret, Puig i Comín fins al 16 de maig

La Fiscalia de Brussel·les encara no té clar per quins delictes del codi penal belga ha de demanar al jutge l'extradició dels consellers Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín. Per això ha sol·licitat a Espanya més informació i avui ha demanat un ajornament de l'audiència davant del jutge de Brussel·les que ha de decidir sobre l'euroordre, segons ha assegurat l'advocat de Puig, Paul Bekaert. La fiscalia farà un comunicat, però a hores d'ara encara no ha confirmat la informació.

La pròxima vista s'ha fixat per al 16 de maig. "La fiscalia encara no ha formulat el requeriment perquè ha demanat informació suplementària a Espanya i la defensa vol temps per preparar-se. La fiscalia encara no ha decidit res", ha explicat Bekaert. "Estem molt tranquils", ha declarat Comín a la sortida de l'audiència, que ha durat amb prou feines 20 minuts.

Els consellers Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín han comparegut breument aquest dimecres davant el tribunal belga de primera instància en una audiència a porta tancada. És el tribunal que haurà de decidir sobre les ordres de detenció i lliurament emeses pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el Procés. Els consellers que encara són a Bèlgica van ser posats en llibertat amb mesures cautelars pel jutge d'instrucció que els va prendre declaració fa dues setmanes.

Mesures cautelars

En concret, cap dels tres pot abandonar Bèlgica i s'han de posar en disposició de les autoritats belgues quan aquestes ho requereixin. Dels tres, Comín és l'únic al qual Llarena ha processat per un delicte de rebel·lió, a més del de malversació de cabals públics. Serret i Puig, per la seva banda, han estat reclamats per delictes de desobediència i malversació. Aquesta primera compareixença davant la Cambra del Consell tenia caràcter "preliminar", segons han assenyalat fonts judicials.

La legislació belga estableix que la Cambra del Consell disposa de 15 dies per determinar si l'ordre és executable o no. En cas que la seva decisió sigui recorreguda, les parts podran acudir primer al Tribunal d'Apel·lació i després al Tribunal de Cassació. En tots dos casos els tribunals tenen 15 dies més per resoldre la qüestió, encara que els terminis són orientatius quan les persones reclamades no estan en presó preventiva, com és el cas dels tres consellers que encara són a Bèlgica.