Serveis d'assistència laics i formació específica a treballadors públics: el pla feminista de la Taula Independentista

La Taula Independentista, formada entre d'altres per la CUP, Alerta Solidària, Arran, Endavant i els sindicats SEPC i COS, ha presentat aquest dilluns un programa de 10 punts contra la "feminització de la pobresa i la violència masclista" amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, el dia 25. A partir de la presentació d’aquest programa, ha explicat la portaveu d’Arran, Adriana Roca, la plataforma buscarà sumar suport i dotar-lo de transversalitat en una campanya que durarà fins al setembre que ve i que es materialitzarà en diferents iniciatives. Per a la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, la violència masclista es dona "en les relacions afectives i sexuals", però també de manera institucionalitzada mitjançant la "feminització de la pobresa" o la manca d’ajuts suficients per als dependents (la cura dels quals recau, molt sovint, en les dones de la família), així com en alguns procediments del "sistema judicial". La presentació de l'escrit s'ha fet a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Des del Parlament, ha explicat la diputada, la CUP treballa especialment per la "internalització dels serveis públics" que en aquests moments estan "delegats" a entitats religioses. "N’hi ha que recomanen a les dones que no avortin", ha lamentat, i ha defensat uns serveis socials "laics". "Expulsem l’Església catòlica de les escoles i la sanitat", reivindica el manifest que ha llegit la diputada, que també demana el dret a l’"avortament lliure, gratuït i segur sense límit d’edat", així com la "prohibició de la utilització de ventres de lloguer", tot i que no menciona la prostitució.

Respecte a la violència masclista en les relacions afectives i sexuals, la plataforma demana, d’una banda, un pla per a l’erradicació d’aquests crims contra les dones, però també un "pla de prevenció" que inclogui la inclusió de la perspectiva feminista "a tots els nivells de l’educació" i la formació específica en violència masclista "per a totes les persones" que treballin en "cossos de seguretat, l’àmbit jurídic i l’administració pública". En el mateix sentit, l’escrit apel·la a garantir "el compliment de la llei i la inclusió de la perspectiva LGTBI a l’educació".

La Taula Independentista també s’ha posicionat per l’ampliació del salari mínim i uns serveis d’atenció primària "de qualitat", ha recalcat Sànchez. En el mateix sentit, la diputada ha apel·lat al Parlament a "exercir la sobirania del poble català" i recuperar els articles en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional (TC).

D’altra banda, entre els deu punts també hi ha la reivindicació dels drets polítics de les dones: "Exigim el dret a l’autodeterminació per a la sobirania de les dones, la fi de la doble repressió que pateixen les preses i exiliades polítiques i la derogació de la llei mordassa", sentencia.

En matèria de pobresa i sortides per a les dones en risc, la plataforma planteja l’"expropiació dels habitatges buits" per crear una "xarxa d’habitatge públic especialment per a les dones amb risc de pobresa", l’eliminació de la llei d’estrangeria i el tancament dels CIES, "pels drets de totes", i la sortida de la Unió Europea i l'OTAN.