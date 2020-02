Casado, a Sánchez: "Negocia amb el virus independentista en lloc de fer front al coronavirus"

La prèvia de la taula de diàleg ha tingut lloc aquest matí al Congrés. El líder del PP, Pablo Casado, ha atacat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la reunió d'aquesta tarda a la Moncloa. "Negocia amb el virus independentista en lloc de fer front al coronavirus", ha etzibat, coincidint amb la multiplicació de casos positius pel virus a l'Estat. Sánchez li ha retret que no faci cas a membres del PP com l'exlíder basc Alfonso Alonso i confongui "la igualtat amb la uniformitat". A més, ha insistit que s'ha arribat a aquest punt amb Catalunya per culpa de set anys de "desídia" del govern de Mariano Rajoy.

Sánchez ha incidit en la voluntat de diàleg del seu executiu. Quan la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, li ha preguntat si tindrà en compte el 70% dels catalans (segons el CEO) que reclamen un referèndum, Sánchez ha replicat que és important que "l'independentisme reconegui l'altre en el diàleg" i que "hi ha una part molt important que no combrega amb la deriva unilateral". El president espanyol ha recalcat que "el camí de la taula de diàleg serà difícil, complex i llarg" però que hi aniran amb "el millor dels ànims".

Borràs ha replicat que l'autodeterminació és l'únic camí i que serà el que presentarà el president de la Generalitat, Quim Torra, per part de la delegació catalana. Sánchez ha respost que en deu anys els catalans han votat fins a cinc cops i que sempre hi ha hagut majoria d'escons independentistes, però no de vots. Per això ha demanat tenir en compte "que Catalunya és plural". "De veritat, si vostè és tan demòcrata i tan progressista, per favor tingui present que no hi ha solució al marge de les urnes", ha assenyalat Borràs. A parer de la portaveu de Junts per Catalunya, avui s'ha de poder parlar de tot en la taula de diàleg.

Sánchez ha tornat a agrair "el to de la pregunta i de la intervenció" de Borràs, de la mateixa manera que va fer ahir dimarts amb la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, durant la sessió de control a la cambra alta. Des de l'inici de l'activitat legislativa que és habitual que el govern progressista faci aquest tipus de comentaris, sobretot quan parla amb els republicans.

"L'enterrament del PSOE"

A més de les preguntes de la sessió de control, hi ha hagut dues interpel·lacions relacionades amb la taula de diàleg. La primera l'ha protagonitzat la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha entonat un "rèquiem per l'esquerra espanyola". Al seu parer, la taula de diàleg "completa la deriva reaccionària de l'esquerra espanyola". Al seu parer, la foto d'aquesta tarda serà una "rendició del govern espanyol", una imatge que des de fa dos anys l'independentisme busca des de l'1-O. També l'ha definit com "la mesa del decret d'amnistia" on es "negociarà la impunitat dels presos independentistes".

Al final de la intervenció ha arribat a pujar el to i ha asseverat que "avui s'enterra l'esquerra espanyola a la Moncloa". "Cal enterrar els morts", ha conclòs. Álvarez de Toeldo ha dit que no vol "perdre el temps" demanant una "rebel·lió" dels 'barons' i diputats socialistes perquè seria "una ingenuïtat", ja que estan convençuts de "l'enterrament".

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, li ha replicat que "la performance" que acabava d'escoltar no podia tenir "cabuda" a la cambra. A més, li ha criticat la "falta d'educació" per no dirigir-se a ella sinó a la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, a qui primer li havia dirigit la interpel·lació. Darias s'ha preguntat si el PP vol seguir formant part del paisatge, "del res", o bé de la "solució". Consideren que estan "superats" per els esdeveniments i no saben respondre a un executiu que pren la iniciativa. La ministra li ha recordat que "imposar és perdre" i que "no és més fort el que imposa, sinó el que dialoga". Ha censurat la "miopia política" del PP i que gent com Álavarez de Toledo "senti però no escolti". "La Constitució no és un credo que s'imposi", ha conclòs.

Asens preveu "dificultats"

Per la seva banda, el portaveu del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha augurat aquest dimecres que el procés per arribar a acords a la taula de diàleg entre el govern espanyol i el català "serà llarg" i que "hi haurà dificultats". En una entrevista a TV3, en què ha confirmat l'absència per una amigdalitis del líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, la postura del qual quedarà representada pel ministre d'Universitats, Manuel Castells, Asens ha cridat a controlar les "expectatives", ja que "no existeixen solucions màgiques" a la crisi.