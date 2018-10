EN DIRECTE: Sánchez pregunta a Casado "quins favors deu" a Cospedal per "no trencar amb la corrupció"

María Dolores de Cospedal ha estat la protagonista absent aquest dimecres a la sessió de control del Congrés dels Diputats. Els nous àudios del digital Moncloa.com estan acorralant a l'ex secretària general del PP, que ahir assegurava que no havia mentit mai malgrat haver-se reunit el 2009, en ple inici de l'escàndol de la Gürtel, amb el comissari avui jubilat José Menuel Villarejo -en presó preventiva-. Mentre la diputada popular no es presentava a l'hemicicle, el líder del PP, Pablo Casado, ha tornat a guardar silenci sobre Cospedal a l'entrada a l'hemicicle, mentre que l'actual secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha defensat que no és comparable la situació de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, amb la de la diputada popular, perquè Delgao "sí que va mentir". La nova informació d'aquest dimecres revela que Cospedal i el seu marit van encarregar "treballs puntuals" a Villarejo en la reunió al carrer Génova del juliol del 2009.

Malgrat la tempesta que van suposar els àudios de Delgado, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui s'ha aferrat de forma velada a la informació de Moncloa.com per atacar Casado durant la sessió de control. Ha evitat dir el nom de Cospedal, però sí que ha preguntat al líder del PP "quins favors deu a algun diputat per no trencar amb la corrupció al partit" i "obrir d'un cop per totes les regneració" a la formació.

Casado ahir ja va guardar silenci sobre Cospedal, però fonts de la direcció dels populars admetien que el tema que es publicaria avui era "gros" i deixaven en l'aire el seu futur a la cúpula de Génova. És l'única membre de l'antiga direcció de Mariano Rajoy que continua mantenint pes al PP després de les primàries que van portar Soraya Sáenz de Santamaría a deixar el seu escó al Congrés i la política -fa dues setmanes va ser nomenada membre del Consell d'Estat.

Tot i l'escàndol, el PP ha mantingut aquest dimecres la pregunta a la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, sobre els altres àudios del dinar de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, amb Villarejo, que l'han dut a ser reprovada tant primer pel Senat com també pel Congrés.

Tant Sánchez com Casado i Rivera es tornaran a trobar a les 10h a l'Instituto Cervantes de Madrid per a una lectura pública de la Constitució amb Felip VI i la princesa Elionor, així com també la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, a les portes que es conegui -pot ser divendres o bé dilluns el matí- quines penes demana el ministeri públic tant contra els líders del Procés en el futur judici al Suprem com també contra la cúpula dels Mossos l'1-O a l'Audiència Nacional.

El "tigre" de l'independentisme

En relació a Catalunya, Sánchez ha tornat a demanar a Casado "la mateixa lleialitat que el PSOE va tenir amb el PP" per l'aplicació del 155. "La via de l'extremisme i la radicalitat el portarà a la marginalitat electoral", l'ha advertint. I parlant de trencar, el president espanyol li ha demanat que trenqui amb qui li dona "les instruccions per radicalitzar el discurs", evitar que es puguin tramitar els pressupostos i a qui "l'obliga a tornar als pitjors moments del PP a l'oposició utilitzant Catalunya per fer d'oposició al PSOE". Una forma de donar a entendre que Casado està sent teledirigit en les decisions que pren des del seu despatx del carrer Génova.

Al seu torn, el líder del PP, Pablo Casado, ha tornat a aferrar-se al discurs dur contra Sánchez. Li ha preguntat quan "trencarà" amb els partits independentistes, després d'haver trencat relacions amb el líder popular per acusar-lo de ser "partícip d'un cop d'estat. Casado ha dit que a Sánchez "el vestit de president li queda gran" i que amb qui ha trencat és "amb la Constitució per permetre que "l'escola a Catalunya" es converteixi en "madrasses nacionalistes", "Tv3 en el No-do de Catalunya" i la "Generalitat en el consell de la República". "Faci el que vulgui però el tigre no es convertirà en vegetarià i potser el devora a vostè mateix", li ha advertit comparant l'independentisme amb una animal abans de tornar a demanar la convocatòria d'eleccions generals.

Tot seguit, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha retret a Sánchez que digui que estan trencades les relacions amb Casado però en canvi ahir demanés també a la dreta, al PP i Ciutadans, que s'arremanguin per negociar i aprovar els pressupostos generals de l'Estat.

Rivera, a Sánchez: "Vostè permetrà indults?"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a sortir-se del guió establert en les preguntes de la sessió de control -el que ja s'està convertint en un clàssic a les files del PP i Cs- i ha etzibat a Sánchez si "permetrà indults, sí o no?". I sense esperar resposta, Rivera ha afegit: "I si vostè no em contesta, ja li dic jo que sí". Sánchez ha evitat contestar la pregunta, malgrat que el líder del partit taronja li ha preguntat en dues ocasions, però el president espanyol li ha assegurat que cal "bastir ponts i reforçar l'autogovern". Finalment, Sánchez li ha demanat que se "centri" i "no perdi el nord".