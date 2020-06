Sánchez exigeix a Casado que doni suport al govern a Europa si vol arribar a acords

El Congrés ha contemplat aquest dimecres un cert desgel entre el govern espanyol i el PP, però encara és difícil predir si tindrà recorregut o és fruit del context. Vox ja s'ha situat en el no a tot i Pablo Casado s'ubica en un terreny intermedi, que pot incloure votar favorablement al decret de nova normalitat aquest dijous i arribar a alguns pactes a la comissió de reconstrucció del Congrés, especialment en temes de sanitat. Les mesures econòmiques i fiscals són les que segueixen separant el PSOE del PP. La campanya a Euskadi i Galícia, on el candidat és Alberto Núñez Feijoó i vol conservar la majoria absoluta, ha portat Casado a rebaixar uns decibels el seu to, tal com s'ha vist també aquest dimecres a la sessió de control al govern espanyol a la cambra baixa.

"Demana adhesió incondicional però rebutja la mà estesa. Ara que anunciem el possible suport al decret utilitza la ministra Montero per atacar-nos", s'ha queixat Casado, en relació a les declaracions de la portaveu de l'executiu, que aquest dimarts va acusar el PP d'actuar contra els interessos d'Espanya. L'actitud dels populars a Europa és un obstacle per a l'entesa amb el govern espanyol. "Elimini l'ignominiós informe enviat a la Comissió Europea que posa en qüestió la democràcia espanyola", li ha reclamat el president, Pedro Sánchez, en referència a un document en què acusa el govern espanyol d'abús de poder i "d'encobrir morts". A més, el PP s'ha mostrat partidari de posar condicions a les ajudes de la Unió Europea per a Espanya.

Sánchez ha estat clar i ha instat Casado, si vol donar suport al govern, a adoptar una posició comuna a Europa i mostrar el seu suport a la creació d'una taxa digital contra les grans corporacions tecnològiques –la coneguda com a taxa Google–, però no s'ha pronunciat sobre les propostes del líder del PP a la comissió de reconstrucció. "La pilota és a la seva teulada", li ha dit Casado. El contrapunt l'ha donat el cara a cara entre la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo, i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha recriminat al PP que hagi decidit "fer política amb el nombre de víctimes" del covid-19. Álvarez de Toledo havia criticat que l'acte del 16 de juliol com a homenatge és "parcial" perquè no té en compte milers de morts que Sanitat no comptabilitza perquè no s'han diagnosticat amb PCR.

Conclusions conjuntes de PSOE i Podem

Els pròxims dies sovintejaran les converses i l'intercanvi de documents al Congrés sobre les conclusions de la comissió de reconstrucció. Fonts parlamentàries donen per fet que el PSOE i Unides Podem presentaran conjuntament la seva proposta, amb línies mestres genèriques que puguin apropar altres forces i sense buscar discrepàncies entre socis de coalició. Una de les iniciatives que la formació lila es plantejava incloure a la comissió era l'impost a les grans fortunes, però finalment no serà així. Al PSOE hi ha veus que no comparteixen aquesta via per fer que els més rics paguin més, com la mateixa ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i fonts coneixedores apunten que és preferible tenir aquest debat al consell de ministres que en una comissió parlamentària.

A l'espera de les negociacions per a la comissió de reconstrucció, la geometria variable del Congrés es pot tornar a reflectir aquest dijous amb una nova imatge: la del PP tornant a donar suport a l'executiu i Esquerra en contra, tal com ja va anunciar la portaveu, Marta Vilalta. El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha optat aquest dimecres per denunciar l'" omertà" i la "impunitat" de la monarquia espanyola pels seus presumptes casos de corrupció. En la seva pregunta a Sánchez també ha criticat el veto a la comissió d'investigació sobre els GAL. "Diguin-li por, diguin-li X", ha criticat Rufián. El president, però, s'ha limitat a reiterar que el poder legislatiu "no pot fer de jutge ni fiscal", que cal "deixar treballar la justícia independent" i que "cap persona és impune".

Cs assenyala Iglesias

Al tauler hi juga ara un paper important Cs, que s'ha erigit com un dels principals socis del govern espanyol durant l'estat d'alarma. La formació taronja s'ha marcat l'objectiu d'augmentar el seu protagonisme i rebaixar el d'Unides Podem, malgrat integrar la coalició, i el portaveu parlamentari, Edmundo Bal, ha enumerat un seguit de discrepàncies amb el vicepresident segon, Pablo Iglesias, en la seva pregunta a la sessió de control. Des d'haver-se saltat la quarantena a la causa judicial sobre la targeta SIM de la seva exassessora a l'Audiència Nacional. "Sumi's als consensos de la societat", li ha demanat el portaveu dels 10 diputats de Cs.

Iglesias ha menystingut subtilment els pactes als quals ha arribat el govern espanyol amb Cs durant l'estat d'alarma –sempre s'han negociat des del PSOE–. "Els acords estan molt bé però l'important és el contingut. Quan arriben a acords hi arriben amb la dreta i la ultradreta", ha reblat el líder de Podem, que ha advertit que els "consensos del país demanen protegir la salut pública i, si la defensessin, no estarien governant amb el PP a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Múrcia".

El Congrés ha recuperat aquest dimecres una imatge més assimilable a la de la vella normalitat, amb diputats asseguts en escons consecutius, tot i que majoritàriament amb mascareta. La presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, va proposar incrementar la presència a un màxim del 50% per cada grup parlamentari.