EN DIRECTE | Sánchez exigeix a Casado que doni suport al govern a Europa si vol arribar a acords

El líder del PP, Pablo Casado, ha rebaixat uns decibels el seu to contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i aquesta setmana s'ha ofert a arribar a acords tant a la comissió de reconstrucció com pel decret de nova normalitat. Però l'oposició dels conservadors a Europa és un obstacle per desfer l'allunyament que durant l'estat d'alarma s'ha produït entre el PSOE i el PP. "Elimini l'ignominiós informe enviat a la Comissió Europea que posa en qüestió la democràcia espanyola", ha reclamat el cap de l'executiu en la sessió de control aquest dimecres al Congrés, en referència a un document en què acusa el govern espanyol d'abús de poder i "d'encobrir morts". A més, el PP s'ha mostrat partidari de posar condicions a les ajudes de la Unió Europea per a Espanya.

"Demana adhesió incondicional però rebutja la mà estesa. Ara que anunciem el possible suport al decret utilitza la ministra Montero per atacar-nos", s'ha queixat Casado, en relació a les declaracions de la portaveu de l'executiu, que aquest dimarts va acusar el PP d'actuar contra els interessos d'Espanya. Sánchez ha estat clar i ha instat Casado, si vol donar suport al govern, a adoptar una posició comuna a Europa i mostrar el seu suport a la creació d'una taxa digital contra les grans corporacions tecnològiques, però no s'ha pronunciat sobre les propostes del líder del PP a la comissió de reconstrucció. "La pilota és a la seva teulada", li ha dit Casado. Més encès ha estat el debat entre la portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo, i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha recriminat al seu partit que hagi decidit "fer política amb el nombre de víctimes" del covid-19.

A l'espera de com es desenvolupin les negociacions, que tenen en el rerefons la precampanya de Galícia i Euskadi, la geometria variable del Congrés podria portar aquest dijous una nova imatge: la del PP tornant a donar suport a l'executiu i Esquerra en contra, tal com ja va anunciar la portaveu, Marta Vilalta. El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha denunciat la " omertà" i la "impunitat" de la monarquia espanyola pels seus presumptes casos de corrupció i també ha criticat el veto a la comissió d'investigació sobre els GAL. "Diguin-li por, diguin-li X", ha criticat Rufián. El president, però, s'ha limitat a reiterar que el poder legislatiu "no pot fer de jutge ni fiscal", que cal "deixar treballar a la justícia independent" i que "cap persona és impune".

Cs assenyala Iglesias

Al tauler juga ara un paper important Cs, que s'ha erigit com un dels principals socis del govern espanyol durant l'estat d'alarma. La formació taronja s'ha marcat l'objectiu d'augmentar el seu protagonisme i rebaixar-ne el d'Unides Podem, malgrat integrar la coalició, i el portaveu parlamentari, Edmundo Bal, ha enumerat un seguit de discrepàncies amb el vicepresident segon, Pablo Iglesias, en la seva pregunta a la sessió de control. Des d'haver-se saltat la quarantena a la causa judicial sobre la targeta SIM de la seva exassessora a l'Audiència Nacional. "Sumi's als consensos de la societat", li ha demanat el portaveu dels 10 diputats de Cs.

Iglesias ha menystingut subtilment els pactes que ha arribat amb el govern espanyol amb Cs durant l'estat d'alarma -sempre s'han negociat des del PSOE. "Els acords estan molt bé però l'important és el contingut. Quan arriben a acords hi arriben amb la dreta i la ultradreta", ha reblat el líder de Podem, que ha advertit que els "consensos del país demanen protegir la salut pública i, si la defensessin, no estarien governant amb el PP a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Múrcia".