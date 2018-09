Set candidats aconsegueixen els avals i es disputaran la secretaria general de Podem

Els prop de 60.000 inscrits de Podem Catalunya hauran d'escollir el seu nou secretari general entre els set candidats que han aconseguit els avals necessaris per presentar-se, segons ha avançat Europa Press de fonts del partit. A aquestes primàries hi concorrien 12 precandidatures, de les quals set han aconseguit els 150 avals d'inscrits telemàtics necessaris.

El que més avals ha obtingut és Jaume Durall, que dilluns va renunciar al càrrec de secretari d'organització de Podem per poder presentar-se i que ha aconseguit 517 suports. La següent és l'exsecretària de feminismes i de coordinació interna, Noelia Bail, que presenta la segona candidatura amb més suports, 356, i que ja es va presentar a les anteriors primàries, en les quals va quedar segona després de Xavier Domènech.

Després d'ells, la regidora de Cervelló Isabel Belmonte ha obtingut 274 avals i el membre del consell ciutadà autonòmic (CCA) Rafael García, del cercle d'habitatge de Podem, 200. També han aconseguit la condició de candidats María José Asensio, amb 182 avals; Mario Martínez, amb 167, i Francisco José Herrador, amb 164. El procés va començar la setmana passada després que el 4 de setembre Domènech anunciés la seva renúncia a dirigir Podem, CatComú i el grup parlamentari de CatECP.

Ara els candidats han d'aconseguir tres avals col·legiats, que les mateixes fonts es mostren convençudes que "no tindran problema" per obtenir, i el 19 de setembre es presentaran les candidatures definitives, que es publicaran perquè els inscrits votin del 20 al 23. L'endemà es coneixerà el secretari general. Els avals col·legiats han de venir d'un òrgan del partit, com tres cercles ciutadans territorials o sectorials, el consell ciutadà autonòmic (CCA), la comissió de garanties, el consell de coordinació, o almenys tres òrgans municipals de la comunitat autònoma –secretaria general municipal, consell ciutadà municipal o plenari–. El CCA avalarà, en qualsevol cas, tots els candidats que hagin obtingut els avals particulars i van avançar que l'organització preveu celebrar un debat entre les candidatures al llarg de la setmana.