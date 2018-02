El Síndic alerta de l’impacte negatiu del 155

Toc d’atenció del Síndic de Greuges de Catalunya per les conseqüències de l’aplicació de l’article 155. En l’ Informe al Parlament 2017 que ahir va entregar al president de la cambra, Roger Torrent, recull l’impacte que està tenint una “aplicació desmesurada” del precepte constitucional que ha suposat la liquidació de l’autogovern. En roda de premsa, Rafael Ribó va subratllar que s’han afectat “drets socials importants” els últims mesos i que s’ha viscut una “regressió”, sobretot després de la “desproporció absolutament inacceptable de la força policial de l’1-O” i de l’empresonament de dirigents independentistes.

Ribó va afirmar que, arran de l’aprovació de les lleis de desconnexió al Parlament, “s’ha viscut una sotragada de país tant per la vulneració de la Constitució i altres lleis des de la Generalitat de Catalunya com per la resposta del govern de l’Estat a aquestes vulneracions”. El Síndic considera que l’1-O era un “acte il·lícit” derivat d’unes lleis “declarades nul·les” i que en aquesta situació s’hauria d’haver obert un escenari de “diàleg” i de “solucions polítiques”. Així, en el seu informe ressalta que la resposta de l’Estat ha repercutit sobre els drets dels catalans. “La desproporcionada resposta penal als conflictes polítics, les presons preventives de dirigents socials i polítics, incloent-hi l’anterior adjunt general al Síndic [en referència a Jordi Sànchez] o els efectes en drets socials de la intervenció financera de la Generalitat i de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, són mostres fefaents d’aquesta regressió”, assenyala.

Retard en pagaments i projectes

Tot i que Mariano Rajoy fa gala que el govern espanyol s’encarrega amb èxit del dia a dia de la Generalitat, el Síndic va mostrar ahir l’opinió contrària. A causa de la intervenció de les finances, primer, i de totes les conselleries, després, Ribó va explicar que s’han produït retards en els pagaments i s’han paralitzat projectes aprovats. En matèria de serveis socials, s’ha aturat el contracte programa 2016-2019 de cooperació entre l’administració catalana i l’Ajuntament de Barcelona, així com el Consell Nacional LGTBI, l’òrgan de participació ciutadana en matèria de drets i deures d’aquest col·lectiu. A més, s’ha paralitzat el pla de viabilitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i pot comportar la suspensió de les indemnitzacions econòmiques que reben els expresos polítics de la Guerra Civil i el franquisme.

A l’informe, Ribó també destaca que des del 2006 la quarantena de recursos del govern espanyol al Tribunal Constitucional contra lleis de caràcter social i de recaptació d’impostos ha tingut una forta repercussió. Especialment respecte a tot allò vinculat a l’emergència habitacional, la pobresa energètica i la igualtat de gènere.