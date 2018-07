El Síndic constata un "alentiment general" del compliment de la llei de transparència

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha destacat aquest dilluns l'"alentiment general" en el desplegament de la llei de transparència a les administracions públiques. "És una llei complexa que demana un canvi cultural important", ha apuntat en roda de premsa al Parlament després de mantenir una trobada amb el president de la cambra, Roger Torrent, a qui ha lliurat un exemplar de l'informe que ha elaborat. Ribó ha atribuït el retard a les "circumstàncies polítiques" que s'han viscut a Catalunya els últims mesos.

Una de les propostes que ha fet el síndic és que s'estableixi més col·laboració entre administracions i que la Generalitat adopti un rol "més actiu" per liderar aquesta sinergia. Com més petit és el poder local, més es nota aquesta mancança", ha constatat Ribó, que també ha subratllat la necessitat de fer un desplegament reglamentari de la llei de transparència.

Així, ha recalcat que cal fer des de les institucions una feina per difondre la informació pública de manera "estructurada, organitzada i més completa". En aquest sentit, ha assenyalat que calen més recursos per a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) per assegurar la qualitat de la informació facilitada. A més, Ribó ha apuntat la importància de deixar clar als ciutadans que tenen dret d'accedir a la informació.

Tot i les recomanacions, Ribó ha indicat que s'ha avançat amb l'elaboració d'uns 90 codis ètics adaptats a la llei. Per exemple, la Generalitat publica tota la informació sobre publicitat que preveu la normativa, segons ha indicat el síndic.