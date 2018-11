La Sindicatura avisa que un 30% dels ajuntaments no han presentat els comptes generals del 2017

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fet públic aquest divendres que un 30% dels ajuntaments no van presentar els comptes generals del 2017 dins del termini legal o els van presentar "incomplets". En una nota de premsa, l'òrgan fiscalitzador ha apuntat que un 70% dels consistoris, uns 665, han presentat els números d'acord amb el que està establert i que a 15 d'octubre també els van lliurar les quatre diputacions, el 74% dels consells comarcals, l'entitat metropolitana, el 43% de les mancomunitats de municipis i el 68% de les entitats municipals descentralitzades.

La Sindicatura preveu que a finals d'any al voltant del 90% dels ajuntaments hauran lliurat la documentació. Entre els municipis que no ho han fet a 29 de novembre hi ha Arenys de Mar, Berga i Balaguer mentre que Badalona, Blanes o Rubí els han entregat "incomplets". La Sindicatura ha publicat al seu lloc web la llista d’ens locals que han incomplert l’obligació de presentar els comptes en temps i forma. El recull, actualitzat diàriament, inclou la relació d'ens que l'endemà del 15 d’octubre del 2018 no havien presentat els comptes o bé els havien lliurat de manera incompleta.

La llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que si els ens locals, sense cap causa justificada, incompleixen el deure de remissió a la Sindicatura del compte general, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’administració local perquè s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.