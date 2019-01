Sirvent (CUP) recrimina al Govern que no expressi un "no rotund" als comptes estatals

Mentre demòcrates i republicans debaten el futur del pressupostos estatals a Waterloo i Ginebra, respectivament, des de Catalunya la CUP lamenta que no hi hagi un "no rotund" als comptes de Pedro Sánchez. Així ho ha manifestat aquest matí la diputada cupaire Maria Sirvent, que ha recriminat a les formacions independentistes al Congrés haver caigut en el "xantatge d'haver d'acceptar les engrunes que ofereix l'Estat".



Des dels micròfons de Ràdio 4, Sirvent s'ha mostrat molt crítica amb les polítiques del Govern català i ha assegurat que, de l'abstenció cupaire a la investidura de Quim Torra, ara han passat a un "no rotund".



En aquest sentit, la diputada ha carregat contra el model de seguretat de la Generalitat i ha indicat que està "més preocupat de coaccionar, coartar i prohibir des d'una perspectiva autoritària". Sirvent, a més, ha manifestat que "l'horroritza" veure la connexió entre el departament d'Interior i la cartera homòloga al Govern espanyol per "controlar el territori contra l'independentisme popular".