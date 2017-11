Societat Civil Catalana celebrarà el Dia de la Constitució a Brussel·les i Washington

Societat Civil Catalana (SCC) ha decidit commemorar el Dia de la Constitució fora de Catalunya. L'entitat serà a Brussel·les i Washington el dia 6 de desembre. En concret, una comitiva encapçalada pel president de SCC, José Rosiñol, serà al Parlament Europeu els dies 5 i 6 de desembre. Justament, l'entitat viatjarà a Brussel·les un dia abans que se celebri la manifestació 'Omplim Brussel·les', que han organitzat l'ANC i Òmnium per demanar l'alliberament dels presos. SCC també desplaçarà un altre grup, liderat per la vicepresidenta de l'entitat, Míriam Tey, fins a Washington els dies 6 i 7 de desembre.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el dia 5 de desembre SCC presentarà un informe sobre "dèficits de qualitat democràtica" a la cambra europea, en el qual es "denuncien les actuacions antidemocràtiques del govern de la Generalitat i els partits independentistes des del pla celebrat al Parlament de Catalunya els dies 6 i 7 fins a l'actualitat". El dia 6 de desembre es farà una conferència sobre "el paper de la Constitució Espanyola del 78 en la Transició Democràtica i dins el marc europeu", que pronunciarà la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixes.

El mateix Dia de la Constitució també es farà un acte on assistiran eurodiputats dels partits constitucionalistes i que portarà per lema 'Europe: no place for nationalism' [Europa: no és lloc per al nacionalisme]. L'objectiu, segons explica l'entitat, és "expressar que els nacionalismes van en contra del projecte comú europeu i per reivindicar l'amistat i el respecte entre els pobles belga i espanyol".

A Washington Societat Civil Catalana ha organitzat per al Dia de la Constitució un esmorzar al Center for Strategic International Studies (CSIS), una trobada amb 'think tanks' liberals i una taula rodona amb l'Institut Hudson. A més, l'entitat també té previst fer un acte de commemoració de la Constitució on assistiran espanyols que viuen a la ciutat nord-americana.