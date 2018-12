SCC demana al Tribunal de Comptes que reclami al govern de Puigdemont els diners que hauria gastat en l'1-O

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes perquè el govern de Carles Puigdemont retorni els diners que hauria gastat la Generalitat en el referèndum de l'1 d'octubre. L'entitat unionista quantifica en gairebé 2 milions d'euros els diners que l'administració catalana hauria destinat a preparar el referèndum que es va celebrar l'octubre de l'any passat.

"Els denunciats van destinar fons públics de la Generalitat que estaven al seu càrrec per un import no inferior a 1.971.601,20 euros a finançar el referèndum de secessió obertament il·legal que es va celebrar l'1 d'octubre del 2017 i que ells mateixos havien convocat per decisió col·legiada i solidària mitjançant el decret de govern 139/2017, del 6 de setembre del 2017", exposen en l'escrit. De fet, SCC calcula que, amb "la seva actuació", el govern de Carles Puigdemont va causar un "perjudici directe als fons públics estatals no inferior a 87.103.355,05 euros".

L'entitat presenta com a responsables del referèndum de l'1-O l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i tots els consellers del seu govern i, per això, els reclama que retornin els diners que SCC calcula que hi van destinar. A banda, demana a la Generalitat que presenti una còpia de "tots els expedients administratius i la documentació contractual i financera que va servir de suport dels serveis que es van contractar" per preparar i fer l'1 d'Octubre, a més de les partides de les despeses i pagaments que va fer cada departament.

A més de la documentació que reclama al govern de Carles Puigdemont, SCC també demana a la secretaria d'estat del ministeri d'Hisenda la informació que té arran dels requeriments que va fer a la Generalitat en relació als diners que la Generalitat va destinar a l'1-O. L'entitat també reclama al ministeri de l'Interior que proporcioni tots els diners que van destinar a l'operació policial que l'Estat va desplegar a Catalunya per impedir la votació de l'1-O. Finalment, SCC també reclama la informació que té el Tribunal Suprem i el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona sobre la causa que afecta els líders independentistes.