Societat Civil Catalana signa un acord amb l'associació d'exdiputats del Congrés per combatre l'independentisme

Societat Civil Catalana (SCC) i l'Associació d'Exdiputats i Exsenadors de les Corts Generals, de la qual formen part un miler d'exparlamentaris de diferents forces polítiques, entre les quals està inclosa l'antiga Convergència, han signat aquest dimarts un acord de col·laboració per combatre el relat que fa l'independentisme de la realitat tant catalana com espanyola. El conveni ha sigut subscrit al Congrés pel president de l'Associació d'Exdiputats i Exsenadors de les Corts Generals, Juan Van-Halen, i el president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch.

A partir d’un seguit d’accions, les parts es comprometen a difondre els principis i valors democràtics de la Constitució, impulsar la cooperació entre els joves de tot el país i promocionar plans interactius que facilitin la interrelació d'organitzacions socials, culturals, mediambientals, econòmiques i laborals entre els diferents territoris. Amb aquest acord, pretenen fomentar les relacions amistoses entre els ciutadans i pobles d'Espanya, especialment entre Catalunya i les altres comunitats. Les activitats que organitzin, aprofitant la implantació a Catalunya de SCC i l’experiència dels exdiputats i exsenadors, haurien de servir per qüestionar, posar en evidència i desmuntar la visió independentista que diu que Espanya oprimeix Catalunya.

El secretari general de l'Associació d'Exdiputats i Exsenadors, Fernando Sanz, i el secretari de SCC, Manuel Miró, han destacat la possibilitat de crear "sinergies" entre dues entitats que s'han mostrat molt combatives contra l'independentisme i en la defensa dels valors constitucionals. Els exparlamentaris ja havien aprovat, al mes de setembre, un escrit que clamava per la “recuperació del diàleg” entre les forces constitucionalistes. Volien així frenar la "persecució" i la "humiliació" a la qual, segons el seu parer, s'està sotmetent els "demòcrates catalans" que defensen l'ordenament jurídic. A més, es declaraven "alarmats" per la "contínua exclusió i marginació cívica i social" que "pateixen la majoria dels ciutadans catalans respectuosos amb l'Estatut i la Constitució".

Amb aquest acord, les dues entitats tenen com a principal objectiu desmuntar el relat que “busquen imposar les forces independentistes” amb joves i adolescents. És per aquest motiu que volen crear un programa semblant al d’un Erasmus, per facilitar que els estudiants catalans puguin tenir l’oportunitat de passar temporades en altres comunitats i alumnes de la resta d'Espanya coneguin Catalunya. També volen fomentar intercanvis de professors, l’organització de convivències de joves de diferents llocs del país en parcs naturals o el llançament d’una publicació digital.

Per poder posar en marxa aquests projectes, els exparlamentaris i Societat Civil Catalana buscaran la col·laboració administrativa de ministeris i governs autonòmics i també podrien recórrer a l'àmbit privat per aconseguir finançament.