Societat Civil Catalana destitueix el seu president i tres membres de la junta directiva

Societat Civil Catalana ha destituït el president de l'entitat, José Rosiñol, i tres membres més de la seva direcció –Ferran Brunet, Míriam Tey i Sixto Cadenas– per suposades irregularitats en la gestió de l'entitat, segons ha avançat 'Crónica Global' i ha confirmat l'ARA. La decisió es va prendre ahir en una reunió de la junta directiva, que va nomenar Álex Ramos com a nou president. La majoria de la junta que va destituir el president i els tres membres de l'entitat també argumenten que tots quatre prenien "decisions al marge de la junta".

Fa uns mesos, un sector crític de l'entitat va enviar dos requeriments a la direcció en què reclamava que s'aclarissin quins contractes va tirar endavant el president de l'entitat sense l'aprovació de la junta, ja que asseguren haver detectat un "conflicte d'interessos" en els documents. Aquest sector crític –format per persones com el que serà el nom president de l'entitat, Álex Ramos, i també l'anterior president José Domingo– també reclamava aclariments en els comptes de l'entitat.

De fet, demanaven explicacions a Rosiñol sobre un suposat augment de la facturació d'una empresa en la qual treballa el fins ara president. Fonts de l'entitat consultades per l'ARA expliquen que es va requerir informació sobre els comptes a la direcció, una informació que no se'ls va facilitar. No obstant això, membres de l'entitat unionista també apunten a les discrepàncies d'estratègia política com un dels desencadenants de la destitució. Segons aquestes veus de SCC, el fins ara president de l'entitat prenia algunes decisions al marge de la junta. A banda, existia un descontentament a l'entitat pel canvi de rumb de Rosiñol cap a un to més moderat en el conflicte a Catalunya, tal com va avançar l'ARA. Aquesta és una de les raons de fons que han fet que una majoria de la junta optés per destituir el president.

L'entitat farà una assemblea general el 17 de gener per ratificar els nous càrrecs de la junta directiva i també el nou president, i aprovar els pressupostos i les liquidacions del 2017 i el 2018.