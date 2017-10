Societat Civil convoca una manifestació diumenge amb el lema 'Tots som Catalunya'

L'entitat Societat Civil Catalana (SCC) convoca una manifestació per diumenge a les 12 del migdia sota el lema 'Tots som Catalunya' i per la "convivència i el seny". "La nostra entitat vol normalitzar la seva presència als carrers i convertir-se en un actor", ha assegurat el vicepresident de SCC, Álex Ramos, que ha criticat el lema que sona a les manifestacions sobiranistes 'Els carrers seran sempre nostres'.

Societat Civil Catalana ha organitzat aquesta concentració, que començarà a passeig de Gràcia i col·locarà un escenari a la cruïlla amb Gran Via. Es tracta del mateix recorregut de la manifestació de dissabte passat per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium). "S'ha de restaurar la legalitat a Catalunya. Ha de tornar a imperar el sentit comú", ha afirmat la vicepresidenta també de l'entitat Meritxell Tey.

SCC ha insistit que no demana l'aplicació de l'article 155, però tampoc s'oposa que es dugui a terme, perquè, assegura, no pertoca a l'entitat pronunciar-se sobre què ha de fer el govern espanyol. Creu que unes eleccions convocades a través d'aquest article poden "restaurar l'ordre" a Catalunya. "Apel·lem a la convivència i esperem que en un futur proper puguem apel·lar a la reconciliació", ha dit Ramos. El vicepresident i la vicepresidenta de SCC han pronosticat un resultat diferent de l'actual correlació de forces al Parlament, malgrat que les enquestes continuen donant majoria al sobiranisme.

Els representants de SCC han explicat que durant la manifestació es llegirà un manifest –sense concretar quines personalitats ho faran– i que la capçalera també comptarà amb la presència de figures de l'àmbit polític. Han convidat tots els partits constitucionalistes a donar-hi suport, però "sense símbols". "És una manifestació dels ciutadans amb els símbols comuns: la senyera, la bandera espanyola i l'europea", ha assegurat Tey.

Sobre els símbols d'ultradreta

Davant la presència de persones a la manifestació amb símbols de la ultradreta, el responsable de seguretat de l'entitat, Xavier Marín, ha assegurat que SCC no vol entitats que no reflecteixin l'arc democràtic. "No volem cap tipus de participació de persones ni amb crits ni emblemes anticonstitucionals", ha dit Marín.

Sobre el lema 'Puigdemont a la presó', que sona a les mobilitzacions que han convocat, Tey ha insistit que el de SCC és 'Tots som Catalunya', i que aquesta consigna la crida de forma espontània la gent. "Es desfoguen", ha dit.