Solsona evita descartar-se com a presidenciable però remarca que el candidat és Puigdemont

L’alcalde de Mollerussa, membre del PDECat i diputat de JxCat, Marc Solsona, ha evitat aquest dilluns, en una entrevista a La Xarxa, descartar-se com a possible candidat a la presidència de la Generalitat si finalment no es pot investir el seu cap de files, Carles Puigdemont, després que el seu nom formi part de les travesses dels possibles candidats alternatius al president. “Un cop un està en política i a primera línia, està a la banqueta. I si ens demanen per jugar, jugarem, faltaria més; perquè si no estàs preparat, no cal que hi vagis. Si un no vol pols, que no vagi a l’era”, ha sentenciat. Amb tot, ha remarcat que això no significa “ni que es posicioni ni que sigui res de res”. “Sense voler res, un ha de ser molt conscient que tot pot ser. Però no podem fer itineraris personals”, ha afegit.

En aquest sentit, Solsona ha remarcat que ara per ara l’únic candidat de JxCat a la presidència torna a ser Puigdemont. “Ens vam presentar a les eleccions amb aquest candidat, i els diputats de JxCat no contribuirem a cap joc d’alternatives, perquè sinó distraiem, donem per fet que passarem la pantalla. No farem res que perjudiqui a la causa general. I jo no em postularé per a res, ni parlar-ne, ni molt menys”, ha conclòs. Tot i mantenir que la candidatura de Puigdemont es l’única sobre la taula, també ha admès que “tal i com estan les coses, avui hi ha un escenari i demà n’hi pot haver un altre”. I en aquest camp, ha contemplat arribar a unes eleccions sense un Govern com una possibilitat tot i ser remota. “Les eleccions encara són possibles. El comptador corre enrere. Nosaltres ho descartem, però potser en el panorama espanyol pensen que pot ser una sortida. Nosaltres treballem perquè hi hagi Govern, perquè la gent tingui coordenades i referents”, ha dit.

A més, ha defensat les “bones relacions” entre el PDeCAT i JxCat, i ha assegurat que entre els dos s’està “construint” un projecte que podria tenir continuïtat a les eleccions municipals. Per últim, ha valorat molt positivament la manifestació de diumenge en favor dels drets civils, la democràcia i la llibertat dels polítics independentistes. “El que està passant és suficientment gros com per no fer manifestacions de part. Per això no entenc el posicionament del PSC –que no va acudir tot i la presència dels comuns i els sindicats. Però el seu votant, el demòcrata, veu que hi ha injustícies difícils de rebatre amb directrius partidistes”, ha afirmat. En aquest sentit, ha apuntat que els socialistes “han de poder girar i trobar l’oportunitat per dir que no està d’acord amb el que diuen o pensen els independentistes, però que hi ha ratlles que no es poden creuar, i l’actualitat els hi dona una oportunitat per poder girar”.