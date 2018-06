Sáenz de Santamaría i Méndez de Vigo revolucionen la xarxa amb un vídeo en un karaoke

Els usuaris de la xarxa, especialment Twitter, han trobat avui matèria primera per a comentaris hilarants i de tota mena quan ha començat a circular el vídeo de Soraya Sáenz de Santamaría, Íñigo Méndez de Vigo en plena ballaruga en un local de karaoke de Melilla.

L'exvicepresidenta de Mariano Rajoy i l'exministre de Cultura i Educació havien visitat la ciutat africana en un acte de la campanya de Sáenz de Santamaría per a la nova presidència del PP, que l'expresident del govern espanyol ha decidit deixar vacant en ser desallotjat de la Moncloa per la moció de censura Pedro Sánchez. I per relaxar-se després de la feina, van acudir a aquest local i van acabar cantant a crits, copes en mà, l' 'Azzurro' d'Adriano Celentano. El diari digital 'El Plural' va difondre el primer vídeo i després s'ha escampat per tota la xarxa.

A Twitter els comentaris de tot tipus s'amunteguen: hi ha des bromes fins a observacions sarcàstiques, i no hi falten les piulades dels que estan preocupats perquè els líders del PP perden el temps ballant en lloc de dedicar-se a fer les seves polítiques. "El país cau a trossos amb Pedro Sánchez governant per colpistes, independentistes, podemites i altres parafernàlies que tingui com a soci, i en el Partit Popular, en lloc de fer una fèrria oposició, s'estan dedicant a altres tasques", arrenca, amb to indignat, la notícia que n'ha fet 'Libertad digital'.

D'altres usuaris qualifiquen de "vergonyós" l'espectacle, n'hi ha que opinen que desafinen i d'altres simplement són irònics.

Quan quedes alliberat d'un càrrec polític passen aquestes coses: Soraya Sáenz de Santamaría i Méndez de Vigo, emogits a un karaoke de Melilla pic.twitter.com/C0DashlcN6 — Ester Boquera (@EsterBoquera) 26 de juny de 2018

De fet, no és la primera vegada que es veu Soraya Sáenz de Santamaría ballant. Tothom recorda el seu pas pel programa 'L'Hormiguero', de Pablo Motos.

Era l'època en què Miquel Iceta havia obert la veda amb el seu 'Don't stop me now' en l'arrencada de la campanya electoral del 27-S.

Més recentment, va ser Rajoy qui ho va petar quan va transcendir un vídeo en què se'l veia ballant 'Mi gran noche' de Raphael en un casament a Múrcia.