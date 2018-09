Soraya Sáenz de Santamaría deixa la política

L'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, abandona la política, segons ha informat en un comunicat. Apartada de la vida pública des que va perdre la batalla pel lideratge dels conservadors davant de Pablo Casado, la que va ser número dos de Mariano Rajoy al govern espanyol, i arquitecta de la resposta al Procés, ha comunicat la decisió al president del PP en una reunió a la seu del partit al carrer Génova de Madrid, convocada a petició de l'exvicepresidenta.

"He adoptat la decisió després d'una profunda reflexió i amb el convenciment que és el millor tant per a la nova direcció del Partit Popular com per a la meva família i per a mi", argumenta Santamaría en el comunicat, en què recorda la figura de Mariano Rajoy: "He tingut l'honor de treballar en una gran feina política que va culminar en un govern que va saber treure el nostre país de la crisi econòmica més gran de la seva història recent i no li va tremolar el pols a l'hora de defensar la unitat de Espanya i els drets de tots els espanyols".

"A ell i als afiliats del Partit Popular que em van donar suport de forma majoritària a les eleccions primàries prèvies a l'últim congrés del Partit Popular, només puc dir-los que m'hi uneix un deute de gratitud infinita", explica.

Santamaría havia evitat pronunciar-se en públic sobre el seu futur i emplaçava a aquesta conversa amb Casado per decidir-se: finalment ha optat per abandonar la política. La relació entre tots dos no va millorar després de la batalla de les primàries, i l'equip de Santamaría va protestar quan Casado va configurar el seu equip, perquè no es va comptar amb els col·laboradors de l'exvicepresidenta.

A ella, Casado li havia ofert càrrecs menors, com la presidència d'una comissió al Congrés de Diputats i la presència com a vocal de lliure designació a la seva executiva, el mateix càrrec que va reservar per a la resta d'aspirants a la presidència.