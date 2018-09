"Sortireu igualment amb mal o sense mal": les càrregues de l'1-O gravades pels mateixos antidisturbis

Una vintena de policies nacionals estan sent investigats pel jutge que investiga les càrregues de l'1-O a Catalunya. Aquest dimarts, 'Eldiario.es' ha publicat els vídeos d'algunes de les càrregues policials en diferents col·legis gravats des de la perspectiva dels mateixos antidisturbis, que habitualment porten càmeres incorporades al seu uniforme.

"Sortireu igualment, amb mal o sense mal", "Cap a casa, cony" o "Fora, fora tots" són algunes de les expressions dels agents, un dels quals expressa frustració en un col·legi de Sabadell perquè no troba "les putes urnes". Al seu torn, els manifestants els responen al crit de "Votarem".

Surten a la llum nous vídeos de les càrregues de l'1-O, ara gravats pels policies. Podem veure com els miserables agents carreguen contra gent gran. No la dic més grossa per precaució, però només recordo que aquests venen dissabte a Barcelona. Ni oblit ni perdó. pic.twitter.com/8Ha1JTB1HX — Joan Mangues (@jmangues) 25 de setembre de 2018

El vídeo de més durada publicat pel digital és el gravat al Col·legi Nostra Llar de Sabadell, el centre on havia de votar Carme Forcadell (finalment la llavors presidenta del Parlament va acabar votant a l'escola Joanot Alisanda). La càmera mostra com els agents desallotgen els votants que fan pinya a la porta del col·legi. A continuació, entren a cops de mall al centre, on els membres de la mesa electoral els reben amb els braços en alt. En aquest moment se sent com un policia es queixa de no trobar "les putes urnes", que estaven amagades fins que es va reobrir el col·legi, després que els agents marxessin. Els concentrats van fer retrocedir els agents que sortien del col·legi cantant 'Els Segadors'. Abans de retirar-se, van llançar salves. El jutge de Sabadell va arxivar les denúncies perquè no va poder identificar cap agent.

Un altre dels vídeos mostra la intervenció policial al Col·legi Mediterrània de Barcelona, d'on els antidisturbis van treure els manifestants a la força. Se sent com un dels agents demana que es "continuïn traient" els votants. El comandament operatiu i un subinspector estan imputats per aquesta actuació. També es veu una de les intervencions al Col·legi Ramon Llull de Barcelona, en què els agents opten per treure la gent agafant-la tant pels braços com per les cames i fins i tot pel cap. Durant tot l'operatiu, un dels agents intenta convèncer la gent que abandoni pel seu propi peu si vol evitar la violència. "Quan passi una desgràcia no diguis que ha sigut la Policia", diu un. "Pels Sanfermines dirà que és violació", li respon un altre. A la sortida de la comitiva es van produir diverses càrregues policials als voltants del col·legi durant les quals Roger Español va perdre la visió d'un ull per un tret de bala de goma. 13 agents estan imputats per aquesta intervenció.

Les advertències perquè la gent se'n vagi abans de rebre les càrregues les fan diferents agents als concentrats, que es neguen a moure's, tot i que sempre mantenint una actitud passiva (no violenta). "Sortireu igualment amb mal o sense mal", diu un agent a un grup de joves. En un altre dels casos, una noia respon a un agent: "Entenc la teva postura, però jo vull votar".