De Soto del Real a la Seu d'Urgell: el míting (i la trucada) de Turull

Concepció Cañadell puja a l'escenari mirant de reüll els tècnics de la campanya de JxCat. El discurs de la número dos per Lleida ha de durar poc. O tant com perquè s'enllesteixi la connexió amb Soto del Real. Tothom està a punt per veure Jordi Turull a través d'una petita pantalla, col·locada dalt de l'escenari. L'exconseller ha de parlar en directe des de la presó, és el primer que ho fa i s'estrena en un lloc especial per a ell: la Seu d'Urgell, al Pirineu, a poc més de 45 quilòmetres de Josa del Cadí, on s'escapava sempre que podia abans d'entrar a la presó per fugir del bullici de la ciutat.

L'autorització de la Junta Electoral Central ha arribat avui mateix, quan faltava poc més d'una hora per l'inici del míting, a les dotze del migdia. Turull ha de ser dels primers en intervenir, el temps permès és poc, ja que a la una es serveix el dinar en el centre penitenciari i no hi ha marge per ser flexible. "Anem a Madrid per defensar el projecte de l'autodeterminació... anem a Madrid per defensar una gestió pròpia de la política agrària comuna...". Cañadell s'atura en sec. Des de davant li fan senyals. És hora de baixar i donar pas. La connexió amb Madrid és a punt.

Des de la mateixa sala des d'on Jordi Sànchez i Oriol Junqueras van oferir la roda de premsa, Jordi Turull apareix amb tratge, camisa blanca i la insígnia de la Generalitat a la solapa de l'americana. Ell, assegut davant una petita taula amb un micròfon el mig, s'emociona en veure a través d'un mòbil les tres-centes persones que es concentren a la plaça del Parc del Cadí. La gent se'l mira, amb un somriure trencat, sabent que fa més d'un any que està en presó preventiva. Turull comença a parlar i la veu el delata, s'emociona.

"Les primeres paraules són d'emoció i gratitud. No ens hem sentit ni un dia sols", diu en primer lloc l'exconseller. Segueix amb el missatge polític -"omplim les urnes per reforçar la legitimitat de l'1 d'octubre"- i acaba amb un "us estimo i us trobo a faltar". En algun moment se li trenca la veu. Blanca Bragulat està a punt per intervenir des del faristol. La imatge d'ell i ella impacta, separats per la distància però units dalt de l'escenari gràcies a una pantalla.

Bragulat també s'emociona. "És difícil parlar després d'ell...". Porta una samarreta blanca i traçats negres que dibuixen la cara de l'exconseller: "Jo soc la teva veu", hi diu.

Des de la primera fila se l'escolta el president de la Generalitat, seriós. No serà el primer cop que Quim Torra sentirà parlar, avui, de Jordi Turull. "President, és el Jordi", li comenta Blanca Bragulat ja un cop acabat el míting i amb el mòbil a la mà. Quim Torra hi intercanvia quatre paraules mentre s'allunya de la munió de gent. No passa més d'un minut que li dona el mòbil a l'alcalde de la Seu, Albert Batalla. I finalment l'aparell retorna a la seva propietària. Serà Bragulat qui esgotarà els segons amb Turull fins que s'acabi la connexió. Després, silenci, i ell tornarà a la seva cel·la.