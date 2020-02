El Suprem cita Borràs el 14 de febrer pels presumptes contractes irregulars quan dirigia la ILC

El Tribunal Suprem ha citat la portaveu parlamentària de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, el divendres de la setmana que ve, 14 de febrer, a les 11 del matí per exposar-li les diligències que se segueixen contra ella per suposats delictes, entre d'altres, de prevaricació i frau, segons han informat a Efe fonts parlamentàries. La citació de Borràs té caràcter voluntari i es tracta d'un pas previ a la petició de suplicatori al Congrés dels Diputats –necessari per continuar el procés ja que és aforada– si ella opta per no acudir-hi. Fonts del partit no confirmen per ara si assistirà a la cita.

El cas es remunta a l'etapa de Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2019, i en aquest s'investiguen presumptes irregularitats en l'adjudicació a un amic de l'ara portaveu parlamentària de 18 contractes per valor de 259.863 euros. La causa va ser oberta per una jutge de Barcelona i va arribar al Suprem al desembre, a causa de la condició d'aforada de Borràs per ser diputada, a qui s'investiga per presumptes delictes de prevaricació, malversació, frau i falsedat documental.

La jutge que va destapar el cas, Silvia López Mejía, del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, considera que hi ha indicis que Borràs, entre els anys 2013 i 2017 i "abusant" de la seva condició de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), va "participar materialment i directament" en l'adjudicació "directament o indirectament arbitrària de tots els contractes de programació informàtica" a favor d'Isaías Herrero, un "amic" que va ser adjudicatari de gairebé una vintena de contractes d'aquest tipus i amb qui mantenia una "relació personal i professional".