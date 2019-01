El Suprem no emprèn mesures contra la visita de Rull al seu fill a l'hospital

El Tribunal Suprem no sol·licita a la Fiscalia que emprengui accions legals contra la visita de Josep Rull al seu fill a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el dissabte 5 de gener, després que el nen patís una caiguda durant un vis a vis amb el seu pare. En una providència dictada pel tribunal que jutjarà l'1-O s'especifica que s'incorporen a la causa les explicacions del centre penitenciari de Lledoners que van arribar el 8 i el 14 de gener.

Segons explica 'El Confidencial', la directora de la presó va enviar un informe al tribunal en què ampliava els fets ocorreguts. Paula Montero detalla que el nen va caure des d'una altura d'un metre i mig quan jugava amb Rull al pati i va rebre un impacte directe al front contra terra, i va perdre el coneixement. Montero afegeix que la doctora que el va veure va manifestar que el nen presentava "dos indicadors de molt mal pronòstic: la somnolència i episodis de vòmits".

La directora de Lledoners apunta que la metge va sol·licitar la presència d'una ambulància per realitzar una sortida vital, cosa que equival a una situació "molt greu i que s'ha de gestionar de manera molt urgent". Hi havia en risc la vida de la persona afectada, en aquest cas un nen", diu l'informe. A més, es detalla que se'l va conduir cap a l'hospital amb la seva mare i després es va abordar la situació de Rull, que "es trobava en un alt nivell d'ansietat". Un cop recuperada la consciència a l'hospital, el nen en un principi no reconeixia la mare i caminava de manera "desviada", prossegueix l'informe. Finalment, el fill de l'exconseller va rebre l'alta a la nit.

Rull va sortir el dissabte 5 de gener de Lledoners a les 17.18 hores amb un permís extraordinari dels serveis penitenciaris i va tornar a la presó a les 19.20. Va ser traslladat sota custòdia policial a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per decisió de la direcció de Lledoners, després que el jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, que estava de guàrdia dissabte, va dir que no era competent per decidir sobre la qüestió.

El jutjat va recordar que el Suprem era el competent per autoritzar o denegar el permís i va afegir que, en tot cas, els centres penitenciaris poden concedir un permís extraordinari d'urgència, segons l'article 161.4 del reglament. Davant el jutge de Manresa, la Fiscalia va donar suport a autoritzar el permís, malgrat que el jutjat va mantenir que l'autoritat judicial corresponent era el Suprem.