El Suprem avala que la JEC negués a Puigdemont i Comín ser eurodiputats

El Tribunal Suprem ha avalat que la Junta Electoral Central declarés vacants el 13 i el 20 de juny del 2019 les actes d'eurodiputat de Carles Puigdemont i Toni Comín perquè després de ser escollits no van prometre el càrrec. L'organisme va declinar que els electes de JxCat a l'exili poguessin prendre possessió, però posteriorment, el 19 de desembre del 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que no és necessari jurar o prometre el càrrec i, de fet, fa mesos que Puigdemont i Comín exerceixen com a eurodiputats.

El TJUE va resoldre que al líder d'ERC, Oriol Junqueras, se li hauria d'haver permès ser eurodiputat quan es va posicionar sobre la qüestió prejudicial plantejada pel jutge Manuel Marchena. En aquella resolució, va determinar que com a electe a les eleccions europees del 26 de maig tenia immunitat i que per assolir els drets com a eurodiputat no cal haver promès o jurat la Constitució davant la JEC, tal com estableix la legislació espanyola. Aquella decisió de Luxemburg va obrir les portes del Parlament Europeu a Puigdemont i Comín, que no estan condemnats i esperen la tramitació del suplicatori a Brussel·les.

"Quan es va produir l'actuació de la Junta Electoral Central no hi havia res al dret de la Unió Europea, ni en la interpretació que n'havia fet el Tribunal de Luxemburg, que permetés concloure el que afirmen els recurrents [Puigdemont i Comín], sinó tot al contrari", sosté la sala tercera del Tribunal Suprem. En la sentència els magistrats constaten que la resolució del TJUE és un abans i un després en el litigi dels electes independentistes per exercir el càrrec, i no la contradiuen, però deixen clar que quan la JEC va desestimar concedir l'acta a Puigdemont i Comín Luxemburg encara no havia fet aquest pronunciament. Per tant, la JEC va actuar "correctament", conclouen els jutges.