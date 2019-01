El Suprem, disposat a citar Rajoy i Montoro com a testimonis en el judici al Procés si les defenses ho demanen

El Tribunal Suprem haurà de decidir en menys de dues setmanes quants testimonis admet de cara el judici al Procés. Serà l'últim pas abans de l'inici del judici, previst ja de cares a finals de gener o principis de febrer, un cop totes les defenses presentin els seus escrits -el termini acaba el dia 14 de gener però es podria allargar fins el dia 15-. La intenció del tribunal que jutjarà els líders independentistes és admetre gairebé tots els testimonis per ser el màxim de "garantistes" si el cas acaba al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. Així ho ha confirmat el president en funcions del Suprem, Carlos Lesmes, en una conversa informal amb periodistes aquest dimarts després de l'acte de lliurament de despatxos a la nova promoció de la carrera judicial, que per primera vegada s'ha celebrat a Madrid.

Fonts jurídiques han assenyalat també que, si les defenses ho demanen, acceptarien així que testifiqués l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, així com el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. De fet, el partit d'extrema dreta Vox -que fa d'acusació popular- ja ha demanat que declarin. Les mateixes fonts recorden que els dos són protagonistes dels fets i que, per tant, seria pertinent que fossin testimonis. Ara bé, tot i que inicialment les defenses tenien clar que demanarien la seva participació en el judici, ara no ho deixen clar.

Si s'accepten la majoria de testimonis, estarem davant de milers de declaracions previstes. El càlcul de Lesmes és que les defenses vagin de més a menys i que durant el judici es descartin algunes testificals en la mesdura que siguin reiteratives o bé es facin de forma molt ràpida. Segons les fonts jurídiques consultades, els càlculs passen perquè duri entre dos mesos i mig i tres mesos i que, en qualsevol dels casos, s'acabi abans de l'estiu.

Jornades de matí i tarda de dimarts a dijous

La previsió del Suprem és que el judici se celebri de dimarts a dijous, tres dies per setmana, de 10h a 14h i de 15.30h a 18h. L'objectiu que persegueixen és minimitzar el número de trasllats dels presos polítics. També estudiaran una possible declaració en català si al final els presos polítics ho demanen. Però tot i que és un decret constitucional al que el tribunal no pot negar-se, fonts jurídiques han evitat ser clares i assenyalat que primer s'ha de plantejar i que després ho decidiran. Els diputats suspesos de Junts per Catalunya van avançar que tenien intenció de demanar-ho.