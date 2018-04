El Suprem avala que Rajoy impugnés al TC la investidura de Puigdemont

El Tribunal Suprem ha rebutjat un recurs de Carles Puigdemont contrari a la impugnació de Mariano Rajoy de la seva investidura al Tribunal Constitucional. Segons ha avançat 'La Información' i ha confirmat l'ARA, la sala contenciosa-administrativa del tribunal assegura que no li correspon pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè "no és un acte recurrible". D'aquesta manera, el Suprem avala que Rajoy el 26 de gener portés al TC la convocatòria del ple del Parlament en el qual havia de ser investit el líder de Junts per Catalunya. En la interlocutòria, la secció quarta de la sala del Suprem afirma que la "legalitat, procedència i adecuació" d'aquesta decisió només correspon al TC. Els jutges consideren que si el Suprem pogués entrar en aquest assumpte, estaria "impedint" l'enjudiciament dels recursos que presenta el govern espanyol.

Es tracta d'un cas polèmic ja que el Consell d'Estat va desaconsellar a l'executiu de Rajoy que presentés aquella impugnació al TC. Ho argumentava pel caràcter "preventiu" i "hipotètic" del recurs, que pretenia que s'apliquessin mesures cautelars que aturessin la investidura de Puigdemont sense la seguretat que els independentistes la intentessin a distància -via no prevista al reglament del Parlament- o que el candidat es presentés al ple.

Tanmateix, en un ple maratonià, els onze magistrats del TC que es van reunir d'urgència un dissabte van decidir posposar si admetien a tràmit o no el recurs però van aplicar mesures cautelars, en la que va ser una maniobra inèdita dels magistrats. Van resoldre que Puigdemont havia de ser físicament a la cambra si volia sotmetre's al debat d'investidura i, a més, necessitava l'aval de Pablo Llarena per assistir-hi -pesava i segueix pesant una ordre de detenció en territori espanyol-.