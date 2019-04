El Suprem tanca la porta a la revisió de la sentència als tres membres d'ETA que van atemptar a la T-4 de Barajas

El Tribunal Suprem ha tancat la porta a la revisió de la sentència dictada per l'Audiència Nacional i que condemnava els tres membres d'ETA que van atemptar a la terminal T-4 de l'aeroport de Barajas, l'any 2006, i que va causar 48 morts i centenars de ferits. L'AN va sentenciar Igor Portu, Mattin Sarasola i Mikel San Sebastián, els terroristes, a més de mil anys de presó per cadascun d'ells, després que aquests confessessin.



No obstant això, els membres de l'organització terrorista instaven el Suprem a revisar la sentència, ja que, argumentaven, "no s'havia tingut en compte" que la confessió es va extreure "com a conseqüència dels maltractaments que van patir" i que, per tant, la condemna no hauria de ser vàlida. Per justificar aquesta tesi, els atacants recorren a la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), dictada el 13 de febrer del 2018 en referència al cas Portu-Sarasola contra Espanya.



Ara bé, l'alt tribunal ofereix tres motius per rebutjar la petició. En primer lloc, la Sala II del Suprem exposa que la sentència que invoquen els tres condemnats "no fa referència a la sentència de l'AN" sobre l'atemptat de la T4 i per la qual van ser condemnats. En segon lloc, recorda que "no hi ha sentència ferma" que corrobori que les "manifestacions dels recurrents fossin arrencades mitjançant la violència o la coacció". Per últim, com que cap dels tres sentenciats "ha al·legat que les lesions els hagin provocat conseqüències a llarg termini", el TEDH, argumenta, "no pot catalogar aquests maltractaments de tortures".



Així doncs, el Suprem conclou que les agressions a què fan referència els condemnats s'integren en la categoria de maltractaments "per la seva realització en dependències i sota custòdia policial" i que, "com que no concorren cap delicte", matisa, no hi ha motius suficients per a revisar la sentència.