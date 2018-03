El Suprem confirma la decisió de Llarena de no deixar sortir de la presó Junqueras i Sànchez per assistir als plens

El Suprem deixa clar per tercer cop que els diputats empresonats no poden sortir del centre penitenciari per assistir a plens puntuals. La sala del penal del tribunal ha desestimat aquest dimecres el recurs presentat per les defenses del líder d'ERC, Oriol Junqueras, ni el diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, arran de la decisió del jutge instructor en la causa contra l'independentisme, Pablo Llarena, de no donar-los un permís per assistir a la sessió constitutiva del Parlament el gener. Llavors va proposar a la mesa de la cambra que els permetés la delegació del vot, malgrat el reglament del Parlament no ho recull per aquests casos.

En una interlocutòria de 17 pàgines, els magistrats -els mateixos que han de decidir sobre si Jordi Sànchez pot anar al ple d'investidura- s'aferren al risc de reiteració delictiva, igual que va fer en el seu moment Llarena, però aporten nous arguments. Junqueras reivindica que s'està vulnerant el seu dret a la participació política, i la sala li respon que ha de tenir molt en consideració que "tots aquests drets fonamentals i principis que ara reivindica com a bàsics en el nostre sistema jurídic constitucional, son els que, amb els indicis actuals, va injuriar, arraconar i contravenir l'investigat quan, en l'exercici de les seves funcions com a diputat electe, els va instrumentalitzar per realitzar els presumptes greus delictes que ara se l'hi imputen". És a dir, que no el deixa tornar al Parlament perquè diu que és on va cometre els presumptes delictes.

"Líders carismàtics" que poden provocar mobilitzacions

A més, en la mateixa línia que les últimes interlocutòries de Llarena, la sala adverteix que si posessin els peus al Parlament podrien "desencadenar possibles mobilitzacions públiques que afectarien a la convivència ciutadania i alterarien la pau social" perquè són "líders carismàtics". El text és un avís per a navegants de cara al recurs clau que aquests magistrats tenen sobre la taula: la decisió de deixar sortir Sànchez amb un permís extraordinari per assistir al ple d'investidura. I el seu ponent, Jorge Barreiro, ja abandera un dels últims arguments de Llarena per prohibir la investidura: que el dret col·lectiu a preservar la Constitució i l'Estat preval per sobre del dret a la participació política.

Per això destaca que "uns permisos penitenciaris com els que sol·liciten posarien en risc la vigència de l'ordenament jurídic en el context social i polític en què va actuar els investigats, i alterarien molt probablement la convivència ciutadana amb possibles mobilitzacions orientades a una fragmentació social i a una crispació de la ciutadania". Fan seva així tota la investigació de Llarena fins ara i asseguren que el presumpte pla de "ruptura estructural" independentista amb l'Estat de Dret, "ben planificat i dilatat en el temps", i asseguren que això va generar un "clima de desassossec" en què la ciutadania va "assistir estupefacta al que considerava un incompliment permanent, reiterat i públic de les normes més elementals de l'ordenament jurídiques i de les decisions dels tribunals amb majors competències".