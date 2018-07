El Suprem confirma la suspensió dels cinc diputats presos

La sala II del Tribunal Suprem, la que revisa les decisions del magistrat Pablo Llarena, ha desestimat aquest dilluns els recursos d'apel·lació presentats pels cinc diputats presos en contra de la seva suspensió dictada pel jutge. Confirma així que, d'acord amb l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, perden la seva condició de diputats un cop confirmat el processament per rebel·lió. Tant Oriol Junqueras com Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ja no cobren el sou del Parlament des del passat 13 de juliol, quan Llarena va donar l'ordre perquè se'ls suspengués com a diputats. Però des de llavors que Junts per Catalunya i ERC continuen sense acord sobre com s'ha de procedir i han ajornat l'inici dels plens a l'octubre.

En la interlocutòria, la sala d'apel·lacions s'aferra a la doctrina del Constitucional i nega que l'article 384 bis sigui només per a casos de delictes comesos per bandes armades, com esgrimien les defenses dels presos polítics. A més, els tres magistrats que revisen les decisions de Llarena s'escuden en què la decisió de suspendre els diputats presos no és del magistrat del Suprem, sinó que és una disposició prevista en la llei "de forma automàtica".