El Suprem confirma la seva competència per jutjar els processats per rebel·lió i malversació

El Tribunal Suprem confirma la seva competència per jutjar els líders independentistes processats per rebel·lió i malversació, així com la decisió de portar els processats per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La sala ha tombat els recursos de súplica de Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Santi Vila, que reclamaven que tota la causa es traslladés al TSJC, i també el de Vox, que demanava que es mantingués tota al Suprem.

Després de la vista sobre la declinatòria de jurisdicció el 18 de desembre, en què les defenses van reclamar que fos el TSJC qui s'encarregués de jutjar els processats, el tribunal va resoldre el 27 de desembre que jutjarà 12 dels processats, els que s'acusa d'haver comès delictes de rebel·lió i malversació. En canvi, els membres de la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusats de desobediència, els envia al màxim tribunal català.

El tribunal nega els arguments dels advocats defensors, que assenyalaven que els fets de la rebel·lió s'havien comès en territori català i que, per tant, és allà on s'havia d'investigar la possible comissió dels delictes. El Suprem puntualitza que la rebel·lió no és un delicte de "mera activitat", sinó que és de "resultat tallat". Això vol dir que la finalitat última del delicte no s'arriba a produir, però el "resultat al qual s'havia d'encaminar afecta les dues parts la unitat de les quals es pretén dissoldre". Per tant, així justifica el tribunal que no s'ha d'entendre que els fets es limiten a Catalunya sinó que tenen transcendència a tot l'Estat.

En relació a Forcadell, que critica que a ella se la jutgi al Suprem per delictes més greus que a la resta de membres de la mesa tot i tenir les mateixes funcions parlamentàries, la sala rebutja que existeixi una "identitat corporativa" que tingui incidència jurídica. "El dret penal només coneix la responsabilitat pel fet propi. No existeix una responsabilitat solidària", continua el tribunal en la seva interlocutòria. "Ni el fiscal, ni l'Advocacia de l'Estat, ni l'acusació popular igualen l'exigència de responsabilitats de la senyora Forcadell i la resta d'integrants de la mesa", afegeix.