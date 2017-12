El Suprem demana una fiança de 6.000 euros a un advocat que es vol querellar contra Lamela

L'advocat Josep Asensio i Serqueda ha iniciat una campanya per recaptar diners amb l'objectiu de querellar-se contra la jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que va enviar a presó Jordi Sànchez i Jordi Cuixart primer i set consellers del Govern després. El Tribunal Suprem, però, abans d'estudiar si admet la denúncia per prevaricació contra Lamela per la instrucció que ha fet sobre la causa contra els líders independentistes exigeix a l'advocat una fiança de 6.000 euros.

Manuel Marchena, Luciano Varela i Andrés Martínez Arrieta, els tres magistrats que estudien aquesta qüestió, exigeixen aquest pagament abans de decidir si accepten la denúncia, i també requeriran un informe previ al fiscal. Que s'abonin els 6.000 euros, però, no vol dir que acabin resolent a favor d'admetre la querella. "Una qüestió prèvia que s'ha de resoldre abans d'entrar en una decisió del fons té a veure amb la naturalesa jurídica de l'acció exercida pel querellant", assenyala la interlocutòria.

Pel que fa a la quantitat de la fiança, la llei especifica que haurà de ser "proporcionada i equitativa de manera que no impedeixi a ningú, en funció de la seva condició econòmica, l'accés al procés judicial". L'alt tribunal entén que els 6.000 euros exigits encaixen en aquest requisit.