El Suprem estudiarà la recusació contra quatre dels magistrats que han de jutjar els líders independentistes

El Tribunal Suprem ha ordenat la designació d'un instructor que estudiï la recusació del president i tres del magistrats del tribunal que està previst que jutgi els líders independentistes en la causa per rebel·lió. Tal com ha avançat l'ARA, la sala d'admissió i enjudiciament del tribunal s'inclinava per no rebutjar d'entrada les recusacions amb l'objectiu de no carregar de raons la justícia europea un cop les defenses recorrin al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Per això avui ha dictat una providència en què dona un termini de tres dies a la fiscalia i a la resta de parts personades en la causa perquè manifestin si hi donen suport o no i per quina raó, i també demana es nomeni un instructor "conforme al torn establert".

La setmana passada la defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez va sol·licitar la recusació del president de la sala penal, Manuel Marchena, i tres dels jutges que la conformen, Andrés Martínez, Ramón Berdugo i Luciano Varela per la seva proximitat a l'instructor Pablo Llarena i per haver admès l'any passat la querella de la Fiscalia General de l'Estat contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Ara l'instructor haurà de decidir si admet a tràmit les recusacions. Si no ho fa, igualment dictarà una interlocutòria amb el posicionament de totes les parts perquè quedi constància del procediment. El Tribunal Suprem escollirà aquest magistrat de la sala penal del tribunal, però en cap cas pot haver-se mullat fins ara sobre la causa contra el Procés, és a dir, no pot estar 'contaminat'.

Segons la defensa de Turull, Rull i Sànchez, els quatre magistrats recusats s'han mantingut "en permanent contacte i col·laboració professional" durant tot aquest temps amb Llarena. Per això consideren que no queda garantida la "sana distància que, per reforçar la necessària aparença d'imparcialitat, cal esperar que hi hagi sempre entre el jutge investigador i la sala d'enjudiciament".

La decisió del Suprem coincideix amb la presentació d'una altra petició de recusació, en aquest cas per part de la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, a tota la sala que jutjarà l'1-O perquè els seus "valors, creences i ideologia" podrien entrar en "col·lisió" amb la dels processats i afectar la seva imparcialitat.