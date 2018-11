El Suprem dona deu dies als líders independentistes per presentar els seus escrits de defensa

El Tribunal Suprem ha emès una providència aquest dilluns en el qual dona deu dies als advocats dels líders independentistes encausats per presentar els seus escrits de defensa. Després que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular representada pel partit d'extrema dreta Vox ho fessin dies enrere, aquest és l'últim pas abans que es dicti l'obertura del judici oral.

En l'escrit, la sala segona del tribunal també insta les defenses a especificar la llista de testimonis que desitja de cara al judici, acompanyada d'una breu "justificació del sentit i finalitat" de les peticions. El ministeri públic ja va presentar a principis de mes una sol·licitud de 256 testimonis, dels quals 99 són agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil suposadament ferits durant el referèndum de l'1 d'octubre. En la llista de la Fiscalia no hi havia cap ministre del govern de Mariano Rajoy, però sí l’exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l’ex secretari d’estat de Seguretat, Juan Nieto, número dos del ja exministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido. En canvi, Vox demana que compareguin en qualitat de testimonis Rajoy, l'ex-vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

Els encausats presentaran un escrit de defensa frontalment oposat al que va presentar la Fiscalia, en el qual mirava de justificar el relat de la suposada rebel·lió. El ministeri públic sol·licita 25 anys de presó per a Oriol Junqueras i 17 per a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, mentre que, naturalment, les defenses plantejaran que no existeixen els delictes que s'atribueixen als líders independentistes.

Abans de la notificació de l'obertura de judici oral, se celebrarà una vista per resoldre si el Suprem és competent per jutjar aquesta causa. Les defenses sostenen que no, però la resolució del tribunal no serà cap sorpresa perquè anteriorment ja s'ha manifestat competent per investigar aquests fets. Ja ho va fer en l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia el 31 d'octubre de 2017.