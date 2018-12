El Suprem denega una vegada més la llibertat a Sànchez, Rull i Turull

El Tribunal Suprem ha denegat una vegada més la posada en llibertat de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull en no haver variat, a parer dels magistrats, les circumstàncies per les quals es va dictar presó preventiva. Els tres processats van presentar una nova petició de llibertat, uns dies abans que comencessin la vaga de fam al centre penitenciari de Lledoners (Bages), en l'al·legar que concorrien noves circumstàncies derivades de la presentació dels escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.

En concret, al·ludien a "les diferències tan significatives en relació amb els fets i la seva qualificació jurídica" que existeixen entre les dues acusacions respecte del delicte de rebel·lió i sedició. Recordaven que l'Advocacia sol·licita penes privatives de llibertat molt inferiors a les plantejades per la Fiscalia però que, en canvi, no superen molt a les sol·licitades per a altres processats que estan en llibertat provisional i que no s'han fugat.

Els processats apel·laven també a la "coherència de l'administració de Justícia" al citar que els condemnats en casos com Gürtel, Bankia, Lezo o La Manada estan en llibertat. Ara la sala encarregada d'enjudiciar els fets ha dictat una interlocutòria en el qual desestima la nova petició de llibertat en entendre que "no han variat les circumstàncies que ja van ser ponderades en anteriors resolucions".

Els magistrats consideren que el risc de fugida i de reiteració delictiva que van justificar la mesura de presó preventiva segueixen vigents i insisteixen, com en anteriors resolucions, en què la seva situació processal no implica una vulneració del dret de defensa. Al respecte, volen deixar clar que "tots els acusats, qualsevol que sigui la seva situació personal, tindran les mateixes oportunitats de defensar les seves pretensions a l'acte del judici".