El Suprem ratifica la condemna de dos anys de presó per a l'antiga mà dreta d'Esperanza Aguirre

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dijous la condemna de dos anys de presó per a l'exconseller madrileny i ex número dos d'Esperanza Aguirre Francisco Granados per haver estat avisat per un agent de la Guàrdia Civil sobre les investigacions a què estava sent sotmès en el marc de la denominada Operació Púnica.

La sentència del tribunal, doncs, ratifica la condemna imposada a Granados per l'Audiència Nacional el desembre de 2017, en que es considerava que l'avís del guàrdia civil -condemnat també a dos anys de presó- va causar un greu perjudici a la investigació policial, ja que va permetre a l'exconseller madrileny prendre una serie de precaucions com ara ocultar un milió d'euros en efectiu a l'altell de la casa dels seus sogres.