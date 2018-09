El Suprem torna a denegar la llibertat a Joaquim Forn

La sala penal del Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar la llibertat condicional de l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn, arran d'una sol·licitud seva del 3 d'agost passat. Els magistrats s'aferren als mateixos arguments que ha esgrimit fins ara el jutge instructor de la causa contra el Procés, Pablo Llarena: que hi ha risc de fuga i de reiteració delictiva. Ara bé, eviten entrar en el fons de la qüestió. A l'escrit de llibertat, Forn demanava que se substituís la presó provisional per qualsevol altra mesura cautelar "més pròxima a la llibertat".

És el primer cop que la sala penal, la que s'encarregarà de jutjar els líders independentistes, decideix sobre una petició de llibertat. I no ha canviat ni una coma respecte a la posició de Llarena. Indica, amb tot, que resol la qüestió sense entrar a valorar la consistència dels indicis sobre els quals es funda la interlocutòria.

És una manera d'evitar "contaminar-se" de cara el judici oral. La interlocutòria rebutja l'última sol·licitud de llibertat perquè "no han variat les circumstàncies" que ja van ser ponderades en anteriors resolucions tant per Llarena com també per la sala d'apel·lacions del Suprem. Afegeix, a més, que les noves al·legacions de la defensa –la malaltia de la mare de Forn– "no introdueixen cap element que suggereixi una modificació dels pressupòsits sobre els quals es basa la mesura cautelar de presó que afecta el processat".

En concret, sobre l'estat de salut de la mare de Forn es diu que, "per més que s'entengui l'afectació emocional que hi ha a l'escrit presentat, no té virtualitat per deixar sense efecte la presó preventiva acordada per l'instructor".