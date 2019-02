El Suprem rebutja la petició dels presos i manté el 12 de febrer per a l'inici del judici del Procés

El judici del Procés començarà el 12 de febrer a les 10 h. La sala del Suprem que jutjarà els líders independentistes ha decidit aquest dijous rebutjar la petició de diferents defenses d'ajornar l'inici del judici. En una interlocutòria, el tribunal ha desestimat de ple els escrits dels advocats de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül Romeva, que demanaven ajornar l'inici del judici per tenir temps per preparar-se la defensa, ja que tot just divendres passat el tribunal va difondre la relació de proves i testimonis que havia acceptat.

L'argument principal que feien servir les defenses és que a hores d'ara encara no tenien la documentació anticipada del judici. És a dir, la relació d'informació que van demanar el 16 de gener per poder-se preparar els interrogatoris. El tribunal els respon que "la prova documental, a diferència del que expressen els escrits de les defenses, es practica en el plenari, no s'anticipa al plenari".

Rebuig a la llibertat condicional

En la mateixa resposta, el tribunal també es renta les mans dels problemes durant el trasllat de les presons catalanes fins a Madrid i passa la pilota al ministeri de l'Interior, que va organitzar el dispositiu. Les defenses de Sànchez, Rull i Turull denunciaven la vulneració del dret dels processats a la seva dignitat i a no patir tractes inhumans i degradants durant els trasllats policials. Ara el Suprem els replica que ja "va posar en coneixement de les autoritats responsables del trasllat la necessitat que aquest es verifiqués amb escrupolós respecte a la dignitat dels processats". "És un fet notori que les possibles responsabilitats que poguessin haver-se derivat dels fets que es denuncien estan sent depurades pel ministeri de l'Interior. Serà en aquest àmbit d'actuació que hauran de formular-se les al·legacions que es considerin pertinents", afegeix.

També rebutja, vista la conducta del guàrdia civil que va gravar moments del trasllat i en va difondre un vídeo a Twitter fent-ne mofa, deixar els presos en llibertat condicional durant el judici perquè puguin allotjar-se a prop del Suprem. "Els pressupostos per als quals s'ha associat la vigència d'aquesta mesura segueixen intactes i no poden ser neutralitzats per l'episodi que va tenir lloc durant el trasllat", apunta el Suprem.

No s'ha vulnerat la presumpció d'innocència

Finalment, el Suprem també assegura que no s'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència dels presos a les portes del judici arran de les declaracions de la secretària d'estat d'Espanya Global, Irene Lozano, responsable de la campanya del govern espanyol en contra de la "desinformació independentista". Apunta, això sí, que podria ser objecte d'al·legació durant les qüestions prèvies del judici. També va fer aquesta al·legació la defensa de Sànchez, Rull i Turull.