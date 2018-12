El Suprem rebutja per unanimitat la recusació de Marchena

La sala 61 del Tribunal Suprem ha desestimat aquest dimecres per unanimitat les recusacions del president de la sala 2 i que presideix el tribunal que jutjarà la causa de l'1-O, Manuel Marchena, i dels sis magistrats que també en formen part. La recusació va ser presentada per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Carme Forcadell, Anna Simó i Josep Rull. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a més, va demanar la recusació dels sis magistrats del Tribunal restants. El contingut de la interlocutòria se sabrà els pròxims dies.

Els presos van presentar la recusació després de tenir coneixement del 'whatsapp' del portaveu popular al Senat, Ignacio Cosidó, en què assegurava que el PP continuaria controlant la sala segona del Suprem –la que ha de jutjar els líders independentistes– per la "porta del darrere" després del pacte al qual es va arribar amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial, i que suposava que Marchena deixés de presidir el tribunal. Finalment, Marchena va fer un pas enrere i va renunciar a presidir el TS i el CGPJ. Tot seguit, el PP va trencar el pacte i, posteriorment, el PSOE i Podem van retirar les candidatures de vocals per evitar una votació fallida.

La resolució confirma que Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco i Ana María Ferrer García seran els encarregats de jutjar els líders del Procés empresonats.

La sala encarregada de desestimar la recusació la integren el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, els presidents de les cinc sales d'aquest òrgan i el magistrat més antic i el més jove de cadascuna. Malgrat que Marchena i Arrieta formen part també d'aquesta sala, en la deliberació s'han abstingut perquè a tots dos els afectaven les recusacions que es debatien.