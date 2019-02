El Tribunal Suprem reserva dues places per al Parlament i una per al Govern al judici de l'1-O

El Tribunal Suprem reserva dues places per a representants del Parlament i una per a membres del govern de la Generalitat de cara al judici de l'1 d'Octubre. Aquest divendres Roger Torrent ha presentat un escrit reclamant quatre places per a membres de la cambra catalana, i el tribunal ha contestat que només en concedirà dues, la mateixa xifra que a la delegació del Parlament basc. Segons han informat els set magistrats en un escrit, s'ha tingut en compte la "limitació d'espai a la sala i la presentació obligada de familiars dels processats, premsa i públic en general".

Aquest dimarts, dia 12, el Suprem permetrà que entrin a la sala el president de la Generalitat, Quim Torra –ho va demanar formalment dijous–, i dues persones més del Govern, tal com ha informat el tribunal. A partir de dimecres, però, només hi haurà una plaça per a representants de l'executiu català. El primer dia de sessions, doncs, Torra serà rebut pel president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i se li donarà un tracte d'autoritat, tal com va explicar el mateix Lesmes fa uns dies.

Durant els interrogatoris dels acusats no podran fer ús d'aquestes places reservades el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, els consellers Jordi Puigneró i Chakir El Homrani, ni tampoc el president de la cambra catalana, Roger Torrent, perquè estan citats com a testimonis. Un cop hagin declarat, aleshores sí que podran ocupar les cadires del públic.

Torra visita els presos dissabte

El suport de Torra als líders independentistes comença aquest dissabte amb la visita a les presons madrilenyes. A les 9 del matí serà a Alcalá-Meco per veure's amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball Dolors Bassa. Dues hores més tard anirà a Soto del Real per trobar-se amb els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras i Joaquim Forn i amb l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.