La Fiscalia demana al Suprem que confirmi la inhabilitació de Mas, Ortega i Rigau pel 9-N

A les portes del judici per l'1-O, a Madrid encara porta cua la consulta del 9-N. L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau van haver de comparèixer fa poques setmanes davant del Tribunal de Comptes i avui els seus advocats han parlat en representació seva en la revisió de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel 9-N davant del Tribunal Suprem després d'haver presentat diversos recursos de cassació. El TSJC va decidir el març de l'any passat inhabilitar-los per haver desobeït "deliberadament i inequívocament" el TC amb la consulta del 2014.

En representació de Mas hi havia l'advocat Xavier Melero, en representació d'Ortega, el lletrat Rafael Entrena, i en representació de Rigau, Jorge Navarro. L'expresident de la Generalitat va ser condemnat per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació, l'exvicepresidenta a 1 any i 9 mesos, i Rigau a 1 anys i 6 mesos. També els va imposar multes de 24.000 euros a 36.000, la més alta per a Mas. La Fiscalia ha demanat al Suprem que ratifiqui la sentència, tant la inhabilitació com les multes. Per al fiscal Javier Moreno, "no hi ha cap dubte que no es va tractar d'una desobediència mínima sinó absoluta, duta a terme amb actes actius i necessaris després del 4 de novembre", quan el TC va suspendre el referèndum i es va tirar endavant el procés participatiu amb voluntaris.

La sentència encara no és efectiva. perquè hi ha el recurs al Suprem. El TSJC, en canvi, sí que els va absoldre d'un delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demanava 8 anys de presó. Ara, però, el Tribunal de Comptes els reclama 5,2 milions d'euros i la sentència es donarà a conèixer d'aquí un mes, aproximadament.

Diferències entre el 9-N i l'1-O

Melero ha assegurat que aborda amb "melancolia" la revisió de la sentència vist el precedent de la sentència del Suprem en contra del conseller de la Presidència el 9-N, el diputat de CDC al Congrés cessat per inhabilitació Francesc Homs. En el mateix sentit s'ha expressat el lletrat d'Ortega. "Em resisteixo a pensar que aquesta vista és estèril", ha assenyalat. L'advocat de Mas ha instat el tribunal, integrat per cinc magistrats i presidit pel progressista Luciano Varela, fundador de Jutges per la Democràcia, a "recuperar la jurisprudència antiga" del cas Atutxa, girar full del cas d'Homs i "demostrar que el Suprem dona un servei imprescindible i inapel·lable perquè no tinguin arguments els que especulen i mercadegen amb resolucions judicials".

La defensa d'Ortega insta el Suprem a "no ficar en un mateix sac" tots els actes del Procés

Tots dos advocats han volgut marcar distàncies amb la causa de l'1-O. "Hi ha una tendència bastant generalitzada a ficar en un mateix paquet tots els actes vinculats al nacionalisme català, en un mateix sac, sense distingir entre els dos moments ni tenir en compte l'actitud de les persones que hi intervenen, el context social i la concreta participació de cadascuna", ha assenyalat Entrena, que ha demanat que no es traslladi un "judici de valor" a Ortega. En aquest sentit, Melero ha demanat tenir en compte la "intensa volatilitat política" a Catalunya, que podia fer canviar les coses en pocs mesos.

Diferències amb Homs

També han subratllat les diferències entre el paper d'Homs el 9-N i el de Mas, Ortega i Rigau. Entrena ha assenyalat que l'exconseller de la Presidència va dur a terme "dos actes personalíssims": la carta firmada a T-Systems i la carta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Per això ha demanat, igual que Melero, que això es tingui en compte de cara a la confirmació de la sentència.