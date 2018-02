El Suprem revisarà la sentència del cas Nóos el 21 de març

El Tribunal Suprem revisarà la sentència del cas Nóos el proper 21 de març. La Sala II d'aquest tribunal ha fixat per a les 10.15h la vista pública dels recursos presentats contra la sentència de l'Audiència de Palma de Mallorca sobre el cas Nóos. El jutge va fer pública la sentència fa un any, en què va condemnar 7 dels 18 acusats, entre els quals Iñaki Urdangarín a 6 anys i tres mesos de presó, el seu exsoci Diego Torre a 8 anys i sis mesos de presó i a l'exministre i expresident de les Illes Balears Jaume Matas a 3 anys i vuit mesos de presó.

El jutge va acabar absolent la infanta Cristina. El proper 21 de març, el Tribunal Suprem haurà de resoldre els recursos que van presentar la Fiscalia, l'advocat de l'Estat i els tres condemnats amb penes de presó. Aquest estiu, la fiscal María Ángeles Garrido va demanar augmentar la pena de presó fins a deu anys de presó per Urdangarín, fins a dotze per a Torres i fins a quatre per a Matas.

Per la seva banda, el marit de la germana del rei Felip VI va demanar aquest mes d'agost la seva absolució i va tornar a descarregar tota la seva responsabilitat en el seu exsoci Diego Torres després d'afirmar que només ell només actuava com a "mediador".