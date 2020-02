El Suprem manté la suspensió com a eurodiputat de Junqueras dictada per la JEC

El Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar cautelarment la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de suspendre la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras. La sala tercera de l'alt tribunal considera que, a l'espera del que es pugui decidir en relació al fons del recurs de l'exvicepresident del Govern, cal prioritzar el que es deriva de la sentència del tribunal de Manuel Marchena: que el president d'ERC està inhabilitat com a conseqüència de la condemna per sedició. En aquest sentit, els jutges subratllen que la resolució del tribunal del Procés és la que va motivar la suspensió cautelar, causada per la "inelegibilitat sobrevinguda" que preveu la llei orgànica del règim electoral general (Loreg) per a persones condemnades a sentència ferma.

En relació a la petició de la defensa de Junqueras de paralitzar momentàniament la suspensió i esperar a la resolució sobre el fons, la desestima perquè no hi veu un dany irreparable. Una sentència que avalés el recurs del líder d'ERC seria executable perquè es podria anul·lar la credencial de l'eurodiputat substitut, Jordi Solé.

És la segona vegada que la sala tercera es nega a fer marxa enrere en la suspensió de Junqueras, després que el 9 de gener ja va desestimar les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la seva defensa, el mateix dia que Marchena va rebutjar alliberar el líder d'ERC en resposta a la decisió del tribunal de Luxemburg i va decidir també executar la inhabilitació. La sala penal va decidir que la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que reconeixia la immunitat des que Junqueras va ser escollit eurodiputat, ja no era aplicable un cop es va produir la condemna ferma.

En el seu escrit, Junqueras també qüestionava la competència de la JEC per deixar en suspens la seva condició d'eurodiputat, però la sala tercera resol que és l'òrgan encarregat d'expedir les credencials en cas de vacant i que, per tant, "en aquest moment processal és l'òrgan ad hoc competent per actuar".