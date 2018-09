El Suprem vol un judici exprés contra el Procés a final d'any

El Suprem vol que el judici contra el Procés es faci de manera exprés i calcula que es durà a terme abans de final d'any, és a dir, entre final de novembre i principi de desembre. Així ho apunten fonts del Suprem, que també preveuen que les sessions es facin durant el matí i la tarda, de dilluns a divendres, per agilitzar les vistes. "No volem que s'eternitzi", assenyalen les mateixes fonts, tot i que admeten que les defenses podrien "dilatar" els temps demanant proves testificals perquè es tracta d'un procés que té "connotacions polítiques".

El Suprem aposta, doncs, per prémer l'accelerador i també apunta que l'Audiència Nacional podria esperar que hi hagués sentència als líders independentistes per començar el judici oral en la causa contra la cúpula dels Mossos. Com que el Suprem és el màxim òrgan judicial de l'Estat, pot marcar la pauta a l'hora de jutjar el que, segons fonts del ministeri públic, són els "mateixos fets". En aquest sentit, la fiscalia assegura que hi haurà "total coordinació entre el Suprem i l'Audiència Nacional" perquè són els "mateixos equips".

L'arrencada del judici oral la marcarà la presentació dels escrits d'acusació de la fiscalia. Fonts del ministeri públic asseguren que la decisió sobre el tipus de delicte –si serà per rebel·lió o inferior– encara no s'ha pres. Tiren la pilota de moment cap al Suprem perquè acabi la fase intermèdia d'al·legacions i finalment els traslladi el cas. Una data que preveuen per a la segona quinzena de setembre o bé ja a l'octubre. Seria després, un cop els advocats presentin la rèplica, que es posaria data al judici oral.

Des del Suprem assenyalen que el judici serà complicat també des d'un punt de vista jurídic perquè el tribunal "no està habilitat" per a casos com aquest. En total, passaran pel banc dels acusats 18 líders independentistes. N'hi ha fins a 25 de processats, però els set exiliats han quedat, de moment, fora de la causa i des del Suprem no s'aventuren encara a posar calendari a un possible judici.

El poder judicial ha obert aquest dilluns un any judicial marcat, justament, pel judici contra el Procés. El president del Consell General del Poder Judicial i també del Suprem, Carlos Lesmes, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, d' abraçar la "postveritat" i ha censurat la posició d'estats europeus amb les euroordres de detenció contra els exiliats.