Representants del BNG i Anova-Irmandade Nacionalista participaran a la manifestació contra el judici de l'1-O

Els autocars amb manifestants per a la marxa que se celebrarà aquest dissabte a la tarda a Madrid contra el judici de l'1-O han sortit a primera hora del matí des de diversos punts de Catalunya. Segons l'ANC, un dels convocants de la marxa, s'han organitzat més de 500 autobusos per traslladar els participants a la capital espanyola. Majoritàriament surten de Catalunya, tot i que també n'hi ha alguns que ho han fet des d'altres punts de l'Estat. Un dels punts on han sortit busos a primera hora és el Camp d'Esports de Lleida, un total de 4 de la quarantena que s'han organitzat a diversos punts de Ponent.



El coordinador de l'ANC a Lleida, Jordi Alsina, ha explicat que estan disposats a fer una manifestació "cívica", "a la catalana" i "reivindicativa". L'excoordinadora Rosa Burrell ha afegit que l'objectiu és que tothom s'adoni que els catalans són "pacífics". Burrell considera que hi ha gent a la presó que "no hi hauria de ser" i no que no volen "quedar-se callats".Entre els viatgers, Joan Argilés ha explicat que espera veure a Madrid "més banderes republicanes" que estelades, perquè creu que hi ha molta gent que pensa "diferent" però que estan "amagats".El viatge per als autocars que han sortit de Lleida serà de sis hores i arribarà a Madrid cap a les dues del migdia amb aturades cada 90 minuts.

A la manifestació hi assistiran també representants del Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i Anova-Irmandade Nacionalista. El BNG estarà representat per la seva líder, Ana Pontón, acompanyada per l'eurodiputada Ana Miranda, el número 1 del Bloc per la Corunya en les eleccions generals i secretari xeral de la UPG, Néstor Rego; a més de l'edil a Santiago Rubèn Cela. Per part d'Anova hi participaran Gladys Afonso i Iria Otero, membres de la Permanent de l'organització nacionalista. En un comunicat, l'organització que encapçala Antón Sánchez censura la "involució democràtica" que, diu, pateix l'Estat espanyol, on es produeix "una tossudesa centralista" i "l'auge de les noves formes de feixisme, que van trobar un caldo de cultiu idoni en moltes manifestacions públiques del bloc del 155".



Així mateix, Anova també es refereix en el seu comunicat al judici als dirigents del procés que es desenvolupa en aquests moments en el Tribunal Suprem i que, per al partit nacionalista, "està marcat per la imparcialitat i la falta de les mínimes garanties de defensa" per als encausats.

Prop de 300 agents antidisturbis a la manifestació

El ministeri de l’Interior ha establert un dispositiu de prop de 300 agents antidisturbis per prevenir i contrarestar possibles incidents a la manifestació independentista que recorrerà el centre de Madrid, segons fonts policials. Són membres de les Unitats d’Intervenció Policial (UIP) i de les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR) als que se sumaran previsiblement 200 agents més d’altres unitats. Segons aquestes fonts, és un dispositiu “habitual en manifestacions on hi poden haver incidents”. El que més preocupa a Interior, segons aquestes fonts, és la presència a la manifestació de col·lectius de l’esquerra espanyola als que ha atribuït incidents en altres ocasions, juntament a la convocatòria d’actes de protesta per part de grups d’extrema dreta com Hogar Social Madrid, que ha convocat una “acció simbòlica” a les immediacions del recorregut.