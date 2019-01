Susana Díaz, decidida a repetir com a candidata tot i les reticències de Ferraz

La secretària general del PSOE a Andalusia no cedeix a les pressions i, ara per ara, no dimitirà. De fet, Susana Díaz ha assegurat aquest divendres que té la intenció de tornar-se a presentar com a candidata a les pròximes eleccions andaluses i recuperar el poder d'una Junta que, durant 36 anys, havia recaigut en mans de la seva formació.



En qualsevol cas, si res canvia, el govern andalús serà del popular Juanma Moreno gràcies al pacte de govern amb Ciutadans i el suport de Vox. Així, Díaz haurà de passar a l'oposició. Una responsabilitat que, ha dit, assumirà de manera "responsable, constructiva i útil".



Respecte a l'escenari polític que s'obre a partir d'ara per als andalusos, la presidenta en funcions ha advertit que el futur executiu neix fruit d'un "pacte coix", marcat per la "inestabilitat" i la "desconfiança" entre els partits. En aquesta línia, Díaz ha anunciat que els socialistes andalusos estan a punt per entomar noves eleccions quan calgui. Especialment, ha destacat, després d'haver sentit Santiago Abascal parlar d'"eleccions imminents" si es mantenen les reticències de Ciutadans.

Sobre les reticències de Ferraz en relació al futur del PSOE d'Andalusia amb Susana Díaz al capdavant, la líder ha reiterat que no està disposada a desenvolupar el paper de senadora i ha manifestat que no existeix cap "discrepància en matèria orgànica". Ni amb Pedro Sánchez ni amb cap altre membre de la direcció federal.