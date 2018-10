Susanna Segovia substitueix Alamany com a portaveu de Catalunya en Comú - Podem

Susanna Segovia substitueix Elisenda Alamany i és la nova portaveu de Catalunya en Comú - Podem. Tal com ha avançat Europa Press i ha confirmat després el partit, Segovia serà la número dos de Jéssica Albiach al Parlament, després que ho hagin decidit els diputats del grup en una reunió aquest migdia. Amb aquesta decisió, els comuns segueixen sent l'únic grup de la cambra catalana que té tres dones en les tres posicions de més responsabilitat, ja que Marta Ribas es manté com a portaveu adjunta.

Abans de prendre la decisió, Segovia ja ha assistit aquest dimarts a la junta de portaveus, acompanyada d'Albiach. Fins ara hi anaven Alamany i Ribas, però la dirigent d'ICV és fora aquests dies i ahir Alamany va decidir fer un pas al costat i deixar el càrrec. Ho va fer immersa en un espiral de crítiques pel llançament de la seva nova plataforma, Sobiranistes, amb què es proposa canviar el "rumb" del partit ja que considera que no s'estan respectant els "valors fundacionals".

La reformulació de l'estructura del grup parlamentari ha comportat altres baixes com a conseqüència de la destitució de Marc Grau com a coordinador i la renúncia d'Alamany al càrrec de portaveu. Segons ha pogut saber l'ARA, s'ha acomiadat un assessor que actualment formava part de l'equip d'Alamany.

Pròxima a Ada Colau, Segovia va ser una de les persones implicades en el projecte de Barcelona en Comú des de l'inici i en va ser portaveu i membre de la direcció executiva entre el 2015 i el 2017. Es converteix en una peça destacada dels comuns al Parlament després d'assolir un rol important portes endins a Catalunya en Comú. Ja va formar part del nucli en l'anterior executiva comandada per Xavier Domènech en l'àrea de Municipalisme i ara ocupa la d'Organització. El mes de juny, en plena configuració de les candidatures per les primàries del partit, Segovia ja era la persona escollida pel pinyol de Colau i la direcció d'ICV per assumir aquesta responsabilitat orgànica i que finalment es va confirmar el setembre passat.

Experiència a l'Amèrica Llatina

Nascuda a Badalona (1973), és llicenciada en ciències de la informació per la UAB i ha basat bona part del seu coneixement en temes de cooperació i l'Amèrica Llatina. Té un màster en cooperació internacional al desenvolupament a la Universitat de Barcelona i un altre en ciències polítiques a la Facultat de Ciències Llatinoamericanes de Ciències Socials (FLACSO) de l'Equador.

Va treballar com a periodista local i 'freelance' al Barcelonès Nord i posteriorment es va dedicar a la cooperació des del Fons Català de Cooperació i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Ha viscut dotze anys a l'Equador, on ha treballat amb organitzacions socials, organismes multilaterals i administracions locals en la cooperació al desenvolupament, la participació ciutadana, les polítiques públiques i el desenvolupament local.