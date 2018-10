Suspens unànime de la classe política en un debat de política general sense guanyadors

Només l'11% dels ciutadans creuen que el president de la Generalitat, Quim Torra, es va imposar en el debat de política general, que es va fer a principis d'octubre al Parlament. És el percentatge més baix registrat per un president des que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) va començar el 2005 a elaborar una enquesta específica sobre el debat que acostuma a obrir el curs polític.

La resta de líders parlamentaris no surten gaire més ben parats: Inés Arrimadas (Cs) va ser la vencedora per al 6,2% dels enquestats, Miquel Iceta (PSC) per al 4,5%, Sergi Sabrià (ERC) per al 2,2%, Carles Riera (CUP) per al 1,5%, Alejandro Fernández (PP) per al 0,6% i Jéssica Albiach (CatComú) per al 0,2%. En canvi, un 42,2% dels 465 enquestats que responen a l'enquesta consideren que el debat no el va guanyar "ningú" i el 25,6% no ho tenen clar. En l'últim debat de política general, el 2016, Carles Puigdemont va ser el vencedor per al 57,1% dels enquestats.

Però l'absència de guanyador no és l'única mala notícia per a la classe política. També per primera vegada des del 2005 tots els líders parlamentaris suspenen. El més ben valorat és el president del grup republicà, Sergi Sabrià, amb un 4,65, seguit pel diputat de la CUP Carles Riera (4,48). El president Torra és tercer amb un 4,24 de nota mitjana, i la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, tanca la llista amb un 2,31. Iceta (4,09), Albiach (3,9) i Fernández (2,74) completen el rànquing.

I encara una altra mala notícia. La majoria dels enquestats qualifiquen de "superficials i demagògiques" les intervencions a l'hemicicle tant del president com de la cap de l'oposició, especialment d'Arrimadas: un 71% dels enquestats qualifiquen de demagògiques les seves intervencions i més del 70% les veu superficials. Aquesta opinió també és majoritària quan es valora el discurs de Torra (un 52% en els dos casos), tot i que les intervencions "serioses" que va fer el president pràcticament doblen les de la cap de l'oposició.

Fitxa tècnica

Grupo MDK Universal i Fieldwork-MDK van ser les empreses encarregades d'elaborar l'enquesta entre el 4 i el 9 d'octubre. La mostra va ser de 800 persones, tot i que només 465 van afirmar tenir algun tipus d'informació sobre el debat de política general. Per això, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha advertit aquest divendres que l'enquesta corre el risc de ser poc precisa.