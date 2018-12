El TC rebutja els recursos de Forcadell, Simó, Gabriel i Boya sobre la incompetència del Suprem per jutjar l'1-O

El Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat rebutjar els recursos d'empara que van presentar Carme Forcadell, Anna Simó, Anna Gabriel i Mireia Boya perquè es declarés la incompetència del Tribunal Suprem per jutjar l'1-O i es traslladés la seva causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons fonts jurídiques, l'alt tribunal ha pres aquesta decisió en considerar que les quatre processades "haurien d'haver esgotat prèviament la via judicial davant el Tribunal Suprem amb el plantejament d'un article de previ i especial pronunciament que sol·licités la declinatòria de jurisdicció". És a dir, que els recursos són "prematurs" perquè encara està pendent que el Tribunal Suprem confirmi si és competent per assumir el judici.

Això es produirà el proper dimarts 18 de desembre en la vista per l'article de previ pronunciament, que començarà a les 10 del matí i a la qual hi assistiran els advocats però no els presos ni la resta d'acusats. Es tracta d'una vista prèvia a l'inici del judici de l'1-O, que es reprendrà al gener ja amb les declaracions dels acusats.

El TC té sobre la taula una trentena de recursos d'empara dels acusats del Procés i aquests són els primers que entrava a analitzar a fons. El TC ja havia admès a tràmit els recursos i ara el ple ha entrat a valorar el fons de la qüestió. De moment, no s'han notificat les sentències i el tribunal només ha avançat la decisió. El detall de l'argumentació es farà arribar en els propers dies.